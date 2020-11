Celebridades Alinne Moraes posa nos bastidores de “Um Lugar ao Sol”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Atriz é uma das protagonistas da próxima novela das 21h Foto: Reprodução/Instagram Atriz é uma das protagonistas da próxima novela das 21h. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Alinne Moraes posou nesta quarta-feira (18) nos bastidores da novela “Um Lugar ao Sol”, da TV Globo. Na selfie, postada em seu perfil no Instagram, a atriz aparece com o cabelão solto e máscara, além de uma jaqueta de couro. Na legenda, ela escreveu apenas o nome do folhetim.

Na trama, Alinne será Bárbara, uma vilã que se envolve com irmãos gêmeos vividos por Cauã Reymond, que será o protagonista da novela.

No começo de 2020, antes das gravações serem suspensas por conta da pandemia do coronavírus, os atores – que são ex-namorados – chegaram a compartilhar uma selfie juntos tirada enquanto gravavam cenas no exterior.

