Inter Alvo do mercado, Bruno Fuchs segue no radar do Mônaco, da França

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Clube francês já apresentou proposta oficial anteriormente pelo zagueiro do Inter Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Mesmo com o futebol paralisado, o mercado da bola segue em movimentações. E possíveis transferências são analisados em virtude dos prejuízos financeiros que os clubes estão sofrendo. Neste sentido, no Inter, um dos atletas que mais tem sido alvo de interesses é o zagueiro Bruno Fuchs.

O jovem, que ganhou a titularidade da zaga colorada, é uma das possibilidades vislumbradas de negociação. O Mônaco, da França, é o principal interessado no defensor, que também soma convocação para a Seleção Olímpica. Mas o Milan, da Itália, também já buscou informações sobre o jogador colorado.

No final do ano passado, a saída de Fuchs foi cogitada após o Mônaco apresentar uma proposta oficial, mas o negócio não avançou. Mas o clube francês já demonstrou que quer contar com o futebol do zagueiro. Aos 21 anos, o contrato com o colorado vai até o final de 2023.

O Inter, por sua vez, já admitiu a possibilidade de negociação até dois atletas do elenco para manter o orçamento. Contudo, com a desvalorização do mercado em virtude da pandemia do coronavírus, a estratégia é pela prioridade de manutenção do elenco, caso os valores não alcancem os patamares esperados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter