Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Novo recurso que tem por objetivo aumentar a rapidez, precisão e eficiência na hora de salvar vidas. (Foto: Reprodução)

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com as operadoras de telefonia, os principais sistemas operacionais de smartphones do País e serviços de emergência, lançou um novo recurso que tem por objetivo aumentar a rapidez, precisão e eficiência na hora de salvar vidas. A nova tecnologia permite o envio com precisão da localização de usuários de dispositivos Android e iOS durante chamadas ou mensagens de emergência para números como 190 (polícia), 192 (serviço médico) e 193 (bombeiros) ou qualquer outro serviço de emergência que esteja apto a receber essa informação.

Atualmente, há uma solução em funcionamento que utiliza dados das antenas de celular para fornecer a localização. Com o lançamento do novo recurso, espera-se aumentar a efetividade no atendimento às chamadas de emergência.

A tecnologia Advanced Mobile Location (AML), amplamente adotada em outros países, calcula a localização do usuário por meio de dados de redes Wi-Fi, GPS, torres de celular e sensores integrados ao dispositivo, garantindo precisão superior às tecnologias baseadas apenas em antenas de telefonia.

O serviço é integrado ao sistema operacional Android (versão 5.0 ou superior) e iOS (versão 18.2 ou superior) e funciona de forma automática, sem a necessidade de aplicativos adicionais ou ações do usuário. Mesmo em áreas com cobertura limitada, as informações de localização podem ser enviadas via SMS, assegurando acessibilidade em regiões rurais e remotas.

Para garantir a privacidade, a funcionalidade compartilha informações apenas durante situações de emergência e não armazena os dados compartilhados.

A disponibilização do recurso é fruto dos trabalhos conduzidos no âmbito do SGT-LOC, subgrupo do Grupo Técnico de Suporte à Segurança Pública (GT-Seg), no qual uma das atividades é o estudo e desenvolvimento de meios de fornecer a localização do usuário às autoridades de segurança pública, em situações de emergência.

Segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, “o novo recurso disponibilizado pelo Serviço de Localização de Emergência demonstra o compromisso da Anatel e de nossos parceiros em salvar vidas, utilizando a tecnologia para garantir respostas mais rápidas e precisas nos momentos em que cada segundo conta. Essa iniciativa reflete nosso empenho em integrar inovação, segurança e privacidade em benefício de toda a sociedade brasileira”.

Implantado em outros países, o serviço tem mostrado seu impacto na redução dos tempos de resposta em emergências, ajudando a salvar vidas. “A parceria com a Anatel é um marco no uso da tecnologia para a segurança e bem-estar da população brasileira. Algo simples, como a informação de localização precisa, compartilhada de maneira rápida com autoridades gera eficiência, reduz o tempo de resposta de uma equipe de socorro e pode significar a diferença entre a vida e a morte de alguém”, destacou Bruno Diniz, líder de engenharia de Android no Brasil.

