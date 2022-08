Tecnologia Android 13: descubra se o seu celular vai receber novo sistema

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Novo sistema operacional de celulares Android traz reforços na segurança e privacidade, além de ferramentas inéditas. (Foto: Reprodução)

O Android 13, novo sistema operacional do Google, está nas últimas fases de desenvolvimento, e a expectativa é de que chegue até outubro. Entretanto, como precisa ser adaptado para diversos modelos de celulares, é possível que seja lançado em datas diferentes nos smartphones, variando conforme o cronograma de cada fabricante. Vale lembrar que a versão Beta 4 saiu em julho, e foi disponibilizada para dispositivos Pixel, Lenovo P12 Pro, OnePlus 10 Pro, Asus Zenfone 8, Oppo Find N, Oppo Find X5 Pro, Realme GT 2 Pro, Nokia X20,Vivo X80 Pro, série Xiaomi 12 e Tecno Camon 19 Pro.

O update do sistema do Google vai trazer uma série de recursos inéditos, como novas opções de personalização do Material You e ferramentas para aumentar a segurança e privacidade dos usuários. Por isso, veja, a seguir, quais celulares serão atualizados para o Android 13. Vale ressaltar que a lista pode sofrer alterações com mais ou menos dispositivos até o lançamento oficial.

Quais são as novidades do Android 13?

Entre as principais novidades apresentadas pelo Android 13 está o reforço nos recursos de segurança e privacidade do sistema. O destaque ficou com um novo seletor de fotos, o “Photo Picker”, que irá permitir compartilhar mídias sem necessariamente conceder permissão de acesso aos aplicativos por toda a galeria do usuário.

Além disso, haverá um novo menu que concentrará as ferramentas de privacidade, segurança e permissões, de modo a facilitar o acesso a elas. O novo sistema operacional também irá emitir um alerta toda vez que um app acessar algo no dispositivo, mesmo em segundo plano.

Ainda, o Material You, nova linguagem de design do Google, também apresentará algumas mudanças. Os ícones dos aplicativos, por exemplo, poderão ser alterados com base no papel de parede escolhido pelo usuário. Também serão incluídos novos papéis de parede em 3D e uma nova resolução para economizar bateria.

Outra função muito aguardada no Android 13 é a possibilidade de escolher o idioma de cada aplicativo, sem precisar depender da linguagem definida por padrão no celular. Também haverá um novo protetor de tela, atalho de QR Code, exclusão dos dados da área de transferência de forma automática ou em 1 hora, e controle de velocidade da internet.

Quais celulares terão suporte para Android 13?

Ainda não há uma lista oficial de celulares que comportem o Android 13, mas rumores que circulam nos principais canais de tecnologia dão uma prévia do que pode vir por aí.

Confira: Pixel 6 Pro; Pixel 6; Pixel 5a 5G; Pixel 5; Pixel 4a (5G); Pixel 4a; Pixel 4 XL; Pixel 4; ASUS ZenFone 8; Ala LG; LG Velvet; LG Velvet LTE; Motorola Edge 30; Motorola Edge 30Pro; Motorola Edge Plus (2022); Motorola Edge (2021); Fusão Motorola Edge 20; Motorola Edge S; Motorola Edge X30; Motorola Edge S30; Motorola Edge 20Pro; Motorola Edge 20; Motorola Edge 20 Lite; Motorola Moto G (2022); Caneta Motorola Moto G (2022); Motorola Moto G Stylus 5G (2022); Motorola Moto G Stylus 5G; Motorola Moto Tab G70; Motorola Moto G50 5G; Motorola Tab G20; Motorola Moto G60; Motorola Moto G50; Motorola Moto G52; Motorola Moto G71 5G; Motorola Moto G51 5G; Motorola Moto G41; Motorola Moto G31; Motorola Moto G22; Motorola Moto G60S; Motorola Moto G40 Fusion; Motorola One 5G UW Ace; Motorola Moto G200 5G; Motorola Moto G100; OnePlus 10 Pro; OPPO Find X5 Pro; Realme GT2 Pro; Galaxy S22 Ultra; Galaxy S22+; Galaxy S22; Galaxy S21 FE; Galaxy S21 Ultra (LTE/5G); Galaxy S21+ (LTE/5G); Galaxy S21 (LTE/5G); Galaxy S20 Ultra (LTE/5G); Galaxy S20+ (LTE/5G); Galaxy S20 (LTE/5G); Galaxy S20 FE (LTE/5G); Galaxy S10 Lite; Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G); Galaxy Note 20 (LTE/5G); Galaxy Note 10 Lite; Galaxy Z Fold 2 5G; Galaxy Z Flip; Galaxy Z Flip 5G; Galaxy Z Fold 3; Galaxy Z Flip 3; Galaxy A73; Galaxy A53; Galaxy A33; Galaxy A71 5G; Galaxy A71; Galaxy A51 5G; Galaxy A51; Galaxy A52; Galaxy A52 5G; Galaxy A52s; Galaxy A72; Galaxy A Quantum; Galaxy Quantum 2; Galaxy A03s; Galaxy A12 Nacho; Galaxy A32; Galaxy A32 5G; Galaxy A22; Galaxy A22 5G; Galaxy A23; Galaxy A13; Galaxy A03; Galaxy M42 5G; Galaxy M12; Galaxy M62; Galaxy M22; Galaxy M32; Galaxy M32 5G; Galaxy M52 5G; Galaxy M33; Galaxy M23.

