Tecnologia Android 13 quer dificultar a vida de aplicativos que espionam suas notificações

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A previsão é de que a nova versão do sistema operacional aconteça entre setembro e outubro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Android 13 protegerá usuários de apps que tentam bisbilhotar as notificações enviadas pelo celular. Recentemente descoberto, o recurso impediria que aplicativos baixados fora de lojas de apps oficiais tenham acesso irrestrito às informações contidas nos avisos de outros programas.

Essa proteção está contida na função Restricted Setting (“Configuração restrita”, em tradução livre). A função impedirá que aplicativos baixados por fontes desconhecidas acessem a API NotificationListenerService, necessária para interceptar e interagir com notificações enviadas pelo celular.

Apesar de notificações parecem inofensivas, por vezes elas podem carregar informações sensíveis sobre o usuário. Um app malicioso poderia observar avisos de transações bancárias (e valores), prévia de mensagens e mais — um prato cheio para golpistas que usam engenharia social.

Segundo o jornalista Mishaal Rahman, ainda é possível contornar a restrição caso necessário, contudo, o processo não é tão trivial a ponto de deixar o dispositivo totalmente exposto a ameaças.

Essa não é a única proteção adicional do Android 13, na verdade: o sistema operacional também blindou várias das ferramentas de acessibilidade do acesso externo. Uma polêmica recente se deu para apps gravadores de chamadas, que utilizavam a Accessibility API para contornar limitações do software e registrar as conversas.

O Android 13 ainda não foi lançado, mas faltam poucos meses para isso acontecer. Não existe data exata para a liberação da versão final do sistema operacional, mas a previsão é que isso aconteça entre setembro e outubro deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia