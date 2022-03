Tecnologia Android ganha interação com emojis do iPhone e mais novidades

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Agora será possível verificar em formato de emoji as reações de usuários do smartphone da Apple nas mensagens trocadas. (Foto: Reprodução)

O Google anunciou, nesta quinta-feira (10), uma leva de novidades que está chegando ao sistema operacional Android. Um dos principais recursos é a maior interação com celulares iPhone no app Mensagens, já que a partir de agora será possível verificar em formato de emoji as reações de usuários do smartphone da Apple nas mensagens trocadas.

Além disso, o app de mensagens, que é bastante popular nos Estados Unidos mas menos popular no Brasil, também permitirá o envio de vídeos em alta resolução (a partir do Google Fotos) e organização de conversas em abas (trabalho, pessoais e etc).

O app terá ainda ferramentas de notificação de datas importantes dos contatos (como aniversários) e lembretes de mensagens que você deixou passar e não respondeu.

O verificador ortográfico do Gboard também está mais completo, já que consegue verificar o uso gramatical e sugerir construções de frases que façam mais sentido para expressar um pensamento.

O Emoji Kitchen, que é um misturador de emojis com palavras, ganhou adições e agora tem mais de 2 mil novos mashups. A tecnologia entende o contexto da frase e sugere um emoji para substituir uma palavra na conversa.

Outras novidades

O Google revelou várias outras novidades de interação, sistemas de pagamento, ferramentas para edição de imagem e mais. Confira, abaixo, outras novas funcionalidades do Android.

Live Transcribe: é uma tecnologia que permite a transcrição em tempo real em conversas e que agora ganhou a possibilidade de funcionar offline. Voltada para pessoas com deficiência auditiva, o sistema está pré-instalado em dispositivos Pixel e Samsung;

Portrait Blur: é um software que borra e adiciona planos de fundos divertidos nas fotos, mesmo as imagens registradas há muito tempo;

Google TV: a aba Highlights do Google TV agora oferece um feed personalizado de notícias de entretenimento, reviews e muito mais com base nos filmes e séries do interesse do usuário;

Pagamentos: o Google Assistente e o Google Pay ganharam um recurso para permitir o pagamento de estacionamentos a partir do comando de voz. O procedimento está disponível, por enquanto, somente nos Estados Unidos;

Widget de produtividade: um novo widget na tela mostrará quais apps a pessoa mais usa e dará dicas para otimizar o tempo utilizando o celular, incluindo mostrando configurações do modo foco e temporizadores que limitam o tempo de uso de um aplicativo;

Compartilhamento: o Nearby Share é um recurso que permite a transferência de arquivos para outros usuários que estão com o smartphone próximo. A partir de agora, quem possui o Android 6 ou posterior conseguirá enviar arquivos para mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

