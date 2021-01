Acontece Anhanguera está com as inscrições abertas para o vestibular 2021

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

A Anhanguera de Porto Alegre fica localizada na avenida Cavalhada, número 4890. (Foto: Reprodução/ Anhanguera)

Uma boa notícia para os estudantes que pretendem iniciar uma graduação ainda neste ano. A Anhanguera está com as inscrições abertas para o vestibular de 2021. Os interessados podem realizar a inscrição diretamente na unidade da faculdade, na avenida Cavalhada, nº 4.890, pelo site ou também pelo telefone (51) 3092- 5700.

O momento, que exige cuidados redobrados para a contenção da pandemia da Covid-19, não será impedimento para quem deseja realizar o sonho de iniciar os estudos no ensino superior. “Pode ingressar pelo vestibular on-line no conforto das suas casas sem risco de contaminação e com segurança. A gente disponibiliza o link para o candidato fazer a prova”, explicou a Coordenadora Comercial da Faculdade Anhanguera, Aline Veriadane Soares.

Outra forma de ingressar na faculdade é pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, elas são válidas desde 2010. Quem utilizar a nota do Enem conseguirá um desconto maior na mensalidade, que poderá chegar até 100%, conforme a nota.

As aulas do ensino à distância começarão no dia 8 de fevereiro e do ensino presencial dia 22 de fevereiro. “São várias possibilidades de desconto, os valores estão bem acessíveis para quem tiver interesse”, destacou Aline.

Importância da Educação

A pandemia do novo coronavírus gerou uma crise mundial. No Brasil mais de 14 milhões de pessoas perderam empregos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (28). Os dados mostram a importância do investimento na educação, o quanto é necessário estar preparado para o mercado de trabalho e para não correr risco de ficar desempregado ou até mesmo para recolocação profissional.

“Nós passamos por 2020 muito complicado, todo mundo se sacrificou, sobreviveu e fez o possível para chegar 2021. Nós temos grande esperança com a vinda da vacina e temos a necessidade de retomar a economia. Para isso, a educação é um sistema muito importante, não só para a sociedade como um todo, mas para você que tem vontade de estudar uma profissão ou pós-graduação. Que a gente possa defender ainda mais a educação como uma forma de futuro e uma forma de mudar o país”, afirmou o Diretor da Faculdade Anhanguera Cavalhada, Joel Fernando Borella.

Sobre a Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera já transformou a vida de mais de um milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão, presenciais ou a distância.

Presente em todos os estados brasileiros, a Anhanguera presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Anhanguera oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

A unidade Anhanguera Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começou a operar em 2012 com cursos 100% online. Hoje, a universidade tem 2400 alunos, oferece 7 cursos presenciais e mais de 30 cursos à distância.

