Celebridades Anitta recebe café da manhã feito por namorado, Gui Araújo, após alta: “Eu amo”

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A cantora Anitta compartilhou vídeos no Instagram Stories em que aparecia com o namorado, Gui Araújo Foto: Reprodução/Instagram A cantora Anitta compartilhou vídeos no Instagram Stories em que aparecia com o namorado, Gui Araújo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta recebeu alta do hospital após ser internada com trombose e reencontrou o namorado, Gui Araújo. Na manhã deste sábado (27), a artista apareceu com o apresentador em vídeos compartilhados no Instagram e o desafiou a dançar sua nova música, “Desce Pro Play”, uma parceria dela com MC Zaac e Tyga.

“Vocês acham que ele tem que tentar fazer a coreografia?”, perguntou a jovem, adicionando uma enquete para os fãs. “Vota aí!”, pediu. Ela ainda mostrou que Gui – cuja habilidade na dança já havia sido alvo de brincadeira de Anitta – cozinhando para ela. “Vocês está fazendo um café da manhã agora?”, quis saber.

A apresentadora do “Anitta Na Casinha”, programa no qual aborda música e assuntos de sua intimidade com ar descontraído, mostrou o apresentadora a entregando uma bandeja recheada. “Nossa, feito com muito amor. Só vou engordar para caceta, mas tudo bem! Tudo que eu amo!”, exclamou. E um detalhe especial roubou a cena: o queijo minas ganhou um quê romântico. “Você cortou em formato de coração? Ai, meu Deus”, derreteu-se a cantora.

Na semana passada, Gui deixou o Rio e retornou para São Paulo, onde mora. Após ver rumores de que a novidade indicaria o fim de seu relacionamento com Anitta, ele garantiu que os dois seguiam juntos e falou sobre os motivos que o fizeram retornar à capital paulista. ”

Eu tive que voltar por motivos de quase término de relacionamento com as companhias de água, luz, gás”, indicou o rapaz, adicionando: “Dei o máximo de tempo que dava em isolamento real na casa da minha gata, mas chegou um tempo em que não dava mais. Eu iria chegar aqui em casa e ia encontrar uma outra família morando neste apartamento”.

Em meados de junho, a carioca anunciou uma novidade de trabalho. Agora, ela também tem contrato com a Warner Records, nos Estados Unidos, e deve lançar seu primeiro álbum em território norte-americano ainda este ano.

“É um dos momentos mais importante da minha carreira. Agora, posso mostrar mais sobre minha arte e cultura ao mundo. Mal posso esperar para que todos ouçam as novas músicas em que estou trabalhando, que serão uma nova mistura de espanhol e inglês”, afirmou a jovem. A novidade repercutiu até na imprensa internacional.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades