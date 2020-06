Magazine Mayra Cardi diz que Arthur Aguiar contratou garota de programa com dinheiro dela

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Mayra diz que chegou a pagar do próprio bolso, em dólar, um apartamento para que ele se encontrasse com uma garota de programa Foto: Reprodução/@mayracardi Mayra diz que chegou a pagar do próprio bolso, em dólar, um apartamento para que ele se encontrasse com uma garota de programa. (Foto: Reprodução/@mayracardi) Foto: Reprodução/@mayracardi

Um novo capítulo da polêmica separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar veio à tona, na tarde deste sábado (27). Em áudio divulgado pelo colunista Léo Dias, Mayra diz que chegou a pagar do próprio bolso, em dólar, um apartamento para que ele se encontrasse com uma garota de programa.

“Para ser um marido ruim ele tinha que melhorar muito. Foi um péssimo marido. Nunca vi uma pessoa que tinha tantas mentiras e amantes quanto ele. Nunca vi um homem que destruiu outras famílias fora a nossa. Destruiu maridos de outras mulheres, já falei com eles ao telefone. Foi uma das maiores decepções da vida, foi um péssimo pai durante esses anos todos. Levei a casa, a família nas costas, trabalhei como ninguém, fiz tudo que eu podia e o que eu não podia”, disse Mayra.

“Ele errou, reconheceu, pediu desculpas. Obviamente que eu o amo, e eu jamais faria tudo isso se não fosse por muito amor. Resolvi acreditar nele, confiar que talvez ele tivesse arrependido, tivesse mudado. Mesmo depois, a gente voltou, começamos a namorar. Quando operei, notei que ele não tinha mudado. Pedi pra ele sair de casa, pra ver se ele tinha mudado, de longe, porque eu não tinha notado essa mudança de perto”, completou.

“Perguntei se ele estava bem, se ele precisava de dinheiro, que ele é pai da minha filha, porque ele não quer trabalhar e não dá conta de se sustentar. Bom, vou resumir: ele não só mudou, como neste exato momento estou bancando uma puta, que ele trouxe do Sul, aqui no Rio de Janeiro, em um apartamento em dólar, para que ele coma ela e me recupere e acredite na mudança dele”, ainda diz Mayra, em registro no Whatsapp, com o próprio ex-marido e outros familiares. Tem limite. A minha dignidade tem limite. A falta de caráter desse homem tem limite. Não vou continuar bancando essa palhaçada.”

