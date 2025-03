Saúde Anvisa alerta sobre riscos de botulismo após procedimentos com botox

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Agência fez notificação após o registro de dois casos da doença. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A notificação de dois casos de botulismo levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a fazer um alerta para profissionais de saúde que realizam procedimentos com injeção de toxina botulínica, o botox. E para pacientes que se submetem ao tratamento.

Por isso, a Anvisa ressalta que os procedimentos, para fins terapêuticos ou estéticos, sejam realizados por profissionais habilitados, em locais autorizados pela vigilância sanitária, utilizando apenas medicamentos registrados na Agência, conforme especificações da bula.

Depois de revisar textos e notificações e ainda consultar bulas de outros países, a Anvisa solicitou que as empresas com produtos registrados com toxina botulínica incluam em bula o risco da substância afetar áreas distantes do local da injeção, com a possibilidade de causar sintomas graves de botulismo, que podem surgir horas ou semanas após a aplicação.

Em casos graves, a doença pode provocar paralisia muscular generalizada e até morte. A toxina é uma proteína produzida por uma bactéria. Os sintomas incluem visão borrada, pálpebras caídas, fala arrastada e dificuldade para engolir e respirar.

A aplicação imediata de antitoxina botulínica é,segundo a Anvisa, crucial para neutralizar a toxina no sangue e prevenir a progressão da paralisia e possíveis complicações. Em caso de apresentar sintomas, a pessoa deve procurar atendimento médico e informar que recebeu injeção de toxina botulínica e os dados do medicamento, caso tenha disponível.

No caso da utilizada para fins terapêuticos e estéticos a toxina é diluída e purificada. O botulismo é uma doença de notificação compulsória, ou seja, deve ser obrigatoriamente comunicada às autoridades de saúde pelos profissionais e serviços de saúde.

Cuidados ao aplicar botox

• Utilize somente produtos aprovados pela Anvisa e dentro do prazo de validade. A consulta da regularidade de uma toxina botulínica pode ser feita pelo sistema de consultas, usando dados como nome do produto ou CNPJ do fabricante, disponível na embalagem.

• A aplicação deve ser feita por profissionais habilitados e em serviços de saúde autorizados pela vigilância sanitária local. A regularidade do estabelecimento deve ser checada diretamente com a vigilância sanitária do município onde o estabelecimento está localizado.

• Siga as orientações da bula, especialmente em relação ao intervalo necessário entre as aplicações. O intervalo entre as seções de aplicação é variável de acordo com o tipo do produto e o profissional de saúde deve orientá-lo a respeito deste assunto.

• Ao fazer o procedimento, o paciente tem o direito a ser integralmente informado e deve checar informações como marca do produto, lote e validade.

• Aos profissionais, a Anvisa destaca que é importante perguntar aos pacientes sobre o histórico de injeções de toxina botulínica, incluindo a data, indicação e a dose de aplicações prévias, de forma a garantir que as aplicações ocorram em intervalos adequados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/anvisa-alerta-sobre-riscos-de-botulismo-apos-procedimentos-com-botox/

Anvisa alerta sobre riscos de botulismo após procedimentos com botox

2025-03-13