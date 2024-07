Tecnologia Apagão cibernético: saiba o que fazer se a “tela azul da morte” da Microsoft aparecer

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Especialistas dizem que correção do problema nem sempre pode ser feita remotamente. E que efeitos da pane global podem levar dias para acabar. (Foto: Reprodução)

Uma interrupção que paralisou empresas ao redor do mundo transformou muitos computadores da Microsoft em tijolos da noite para o dia. Isso significa que muitas pessoas estão vendo a “tela azul da morte” enquanto os computadores continuam tentando reiniciar.

Os problemas surgiram de uma atualização de software defeituosa entregue a dispositivos e servidores da Microsoft pela CrowdStrike, uma empresa de cibersegurança que ajuda a proteger grandes empresas de ataques.

Na sexta-feira (19), a CrowdStrike disse ter emitido uma correção na atualização de software que deveria reparar os computadores, e postou instruções para reparar manualmente o problema. Os clientes também podem ligar para a empresa. No entanto, especialistas em cibersegurança afirmaram que o processo ainda pode ser complicado.

Especialistas afirmam que panes globais como a registrada nesta sexta-feira podem se repetir, pois sempre há risco de falha humana. Além disso, há uma grande concentração no mercado, com a Microsoft respondendo por mais de 70% dos computadores. Veja o que fazer se o problema aparecer.

Computador travando

Se seu computador virou um tijolo, você não está sozinho. O problema, dizem os especialistas em cibersegurança, está em um bug em uma atualização noturna causada por um arquivo defeituoso, que basicamente coloca os computadores em uma sequência infinita de reinicializações. Isso significa que a correção enviada pela CrowdStrike pode não ser capaz de reparar seus sistemas à distância.

Aproximadamente 300 empresas na lista Fortune 500 são clientes da CrowdStrike, e ela é a segunda maior empresa independente de cibersegurança nos Estados Unidos. Se você trabalha para uma grande empresa afetada, seu departamento de TI provavelmente precisará ser envolvido.

Adam Harrison, diretor administrativo da FTI Consulting, que trabalha com empresas em suas estratégias de cibersegurança, disse que as pequenas empresas têm “menos probabilidade” de usar essas ferramentas de segurança, embora tenha acrescentado que muitas pequenas empresas dependem de fornecedores que as utilizam.

O que fazer

A verdade é que você provavelmente não pode fazer muito. Especialistas em cibersegurança estão dizendo que se um computador entrou em uma sequência infinita de reinicializações, provavelmente será necessário um especialista para consertá-lo.

Se você for tecnicamente habilidoso, a CrowdStrike postou instruções em seu site aconselhando os clientes a colocar os computadores em modo de recuperação. Em seguida, será necessário excluir o arquivo que está causando o problema.

Mas isso pode ser mais complicado do que você espera, dizem os especialistas em cibersegurança. Por exemplo, as empresas podem estar operando centenas ou milhares de computadores, o que aumentaria o trabalho necessário para colocar seus sistemas de volta on-line, disse Harrison. Ou, se você trabalha em uma loja de varejo, os quiosques de autoatendimento frequentemente não têm mouse ou teclado — e provavelmente não há um especialista em TI no local para ajudar.

“São milhões de computadores ao redor do mundo”, disse Mikko Hypponen, especialista em segurança e diretor de pesquisa da WithSecure, uma empresa de cibersegurança. “Muitos deles estão em casa por causa do trabalho remoto. Vai levar muito tempo, vários dias se não semanas, para consertá-los todos se for preciso ir fisicamente tocar em cada máquina.”

Correção remota

As máquinas que já foram afetadas pelo problema estão presas em um ciclo de reinicialização contínua, o que torna mais difícil atualizá-las à distância. É possível que a CrowdStrike ou outra entidade desenvolva uma maneira de automatizar o processo de correção do problema, o que poderia facilitar para você ou seu empregador resolver o problema.

George Kurtz, CEO da CrowdStrike, disse em uma entrevista ao programa “Today” que a atualização conseguiu se infiltrar em alguns computadores enquanto eles estavam reiniciando, permitindo que recebessem a correção automaticamente. Mas muitos computadores ainda estão offline e precisarão de uma correção manual.

Apagão cibernético: saiba o que fazer se a “tela azul da morte” da Microsoft aparecer

2024-07-21