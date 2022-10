Cláudio Humberto Apenas 11 Estados podem decidir as eleições

Por Cláudio Humberto | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As pesquisas eleitorais para presidente mais recentes realizadas em onze Estados, responsáveis por dois terços dos votos conquistados pelos candidatos a presidente no primeiro turno, apontam que a disputa presidencial nunca esteve tão próxima. Lula conquistou, no dia 2 de outubro, 38 milhões de votos em SP, MG, RJ, BA, RS, PE, SC, PB, AM, AL e SE, enquanto Bolsonaro teve 34,5 milhões. Se as novas pesquisas se traduzirem em votos no segundo turno, o jogo pode ter virado.

Falta muito

Bolsonaro teria 40,9 milhões de votos e o petista, 38,6 milhões nesses onze estados onde foram realizadas pesquisas registradas no TSE.

Tacho raspado

SP e MG seriam responsáveis por adicionar mais de 3 milhões de votos para Bolsonaro. Os cinco Estados do Nordeste dariam 103 mil a Lula.

Amostra representativa

Os 11 Estados foram responsáveis por 66,42% dos votos recebidos por Lula no 1º turno e 67,6% dos obtidos pelo presidente Jair Bolsonaro.

Na metodologia

As pesquisas: BR-00165, BR-04613, BR-02862, BR-04126, BR-09889, BR-03587, BR-09340, BR-06722, AM-06977, BR-01669 e BR‐06379

Alemanha e França superam Brasil em casos de covid

A Alemanha superou o Brasil no número total de casos de covid, na semana passada. Com população de 84,4 milhões, menos da metade do Brasil, a maior economia da Europa registrava, na sexta-feira (21), 35,1 milhões de casos do vírus. Um dos alvos prediletos da imprensa (nacional e internacional) durante a pandemia, o Brasil tem agora 34,8 milhões de casos entre os 216 milhões de habitantes, enquanto a França, com quase 25% dessa população, tem 36,5 milhões de casos.

Prata

Desde o início da pandemia, a Índia, com 1,4 bilhão de habitantes, é o segundo colocado com 44,6 milhões, diz a ferramenta Worldometer.

Nº1

Os Estados Unidos de Joe Biden registram 99 milhões de casos totais de covid e lidera os países nesse quesito.

Cadê o holofote?

Enquanto casos de covid disparam, Macron também tem sido alvo de protestos pelo fraco combate à inflação, que o Brasil também dominou.

Não deveria ser difícil

No pedido para suspender os poderes de censura do Tribunal Superior Eleitoral, o procurador-geral Augusto Aras defendeu que “a democracia se faz com a participação ativa dos cidadãos, sobretudo nos espaços de diálogo”. Não há prazo para o STF julgar o pedido.

Fraudam até isso

Ativistas controlados pela campanha do PT se prestaram ao papel de usar celular, tablet e computador para se conectarem a podcast que entrevistava Lula, na tentativa de triplicar a audiência. Mas foi inútil.

Para comemorar

A geração de energia fotovoltaica (solar) nos telhados de residências, comércios e pequenos produtores rurais ultrapassou a marca de 14 gigawatts e superou a capacidade de produção da usina de Itaipu.

É o que resta

A disputa de holofotes de podcasts de Lula e Bolsonaro virou “eleição” à parte com apoiadores do presidente lembrando o recorde de acessos simultâneos e os petistas contando vantagem de “menções por minuto”.

Bom humor faz bem

Em seu perfil, a liga nacional de futebol americano (NFL) diz “estar se sentindo 22”. O presidente Jair Bolsonaro não perdeu a piada e agradeceu o apoio, mesmo sabendo que não há relação com a eleição.

De quem é a ‘culpa’?

A produção de petróleo superou 4 milhões de barris/dia pela segunda vez na História. A primeira vez foi em janeiro de 2020, logo antes da pandemia. E o valor de mercado da Petrobras também bateu recorde.

Especialistas no assunto

A TV norte-americana NTD News denunciou a censura do TSE à Jovem Pan. Disso eles entendem: a rede foi fundada pelo grupo espiritual Falun Gong, que é perseguido e censurado na China desde os anos 1990.

Interesse-Brasil

Com a entrevista de Bolsonaro ao SBT na sexta-feira (21), assuntos relacionados às eleições 2022 voltaram a figurar no Top 10 do Google Trends, que mede os assuntos mais buscados na internet, no Brasil. Mas foi 3º colocado, o reality “A Fazenda” dominou o interesse do dia.

Pensando bem…

…a Constituição não é bem guardada na gaveta.

PODER SEM PUDOR

Bem não declarado

Prefeito de Araxá (MG), poeta e pensador, o então ministro Olavo Drummond estava muito impressionado, nos idos de 1998, com o aperto imposto pelo Banco do Brasil aos agricultores endividados. Desabafou: “Marido não chama mais a mulher de ‘meu bem’, senão vem o Banco do Brasil e toma”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto