Por Cláudio Humberto | 10 de março de 2022

Brasileiros são bem mais conservadores do que se imagina, quando o assunto é aborto. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Pesquisa sobre questões sociais realizada pelo instituto Orbis em todas as regiões do País indica que os brasileiros são bem mais conservadores do que se imagina, quando o assunto é aborto. Somente 16,6% dos entrevistados defendem a liberdade da mulher sobre o próprio corpo, na decisão de abortar independente do motivo. Os demais entrevistados têm posição oposta. Para a maioria (54,7%), o aborto somente é admitido nos casos de estupro, gravidez de risco e anencefalia do feto.

Turma do contra

A pesquisa Orbis/Diário do Poder mostra que 28,7% dos brasileiros são contrários ao aborto independente de motivo.

Surpresa geral

Curioso é que os homens são mais “liberais” que as mulheres. Entre eles, 61,4% admitem aborto nos casos estupro etc. Entre elas, só 48,9%.

Religiões

Entrevistados de todas as religiões mostram percentual próximo dos católicos (57,3%), que admitem aborto só nos casos de estupro etc.

Dados técnicos

O instituto de pesquisa Orbis realizou 2.154 entrevistas entre 3 e 4 de março de 2022, em todas as regiões do País.

Aras tentou ser gentil e a ‘lacrolândia’ não perdoou

O procurador-geral da República, Augusto Aras, foi a vítima de ontem (9) da “lacrolândia” chamada Brasil. Na véspera, Dia Internacional da Mulher, ao tentar elogiar colegas de trabalho, ele elogiou as colegas procuradoras, falou sobre escolhas e que as mulheres são livres para fazerem as opções que quiserem, das mais simples, como cor da unha e o sapato, até as mais complexas. Os lacradores transformaram isso na acusação de que Aras teria usado “estereótipos” contra as procuradoras.

Virou vídeo

A reação da idiotia nacional levou Aras a gravar um vídeo afirmando que não teve intenção de desmerecer as mulheres. Não teve mesmo.

Fazendo história

Os ataques provocaram reações. Uma procuradora lembrou a ministra Cármen Lúcia, a primeira a usar calças compridas na história do STF.

Luta pela Justiça

Outra procuradora enviou zap: “entendi sua fala e não me senti ofendida. Sei da sua luta em favor da igualdade e da Justiça”, testemunhou.

Não tinham saída

O fechamento de empresas como McDonald’s e Netflix na Rússia não é por “solidariedade” aos ucranianos. Tem a ver com as sanções. Se não suspendesse atividades, seriam punidas nos Estados Unidos.

Mãe, vote em mim

Novo levantamento nacional do Paraná Pesquisas mostrou que está “cabeça-a-cabeça”, mas na lanterninha, as candidaturas de Rodrigo Pacheco (0,8%), André Janones (0.7%) e Simone Tebet (0,4%).

Tá feia a coisa

Pré-candidata do MDB, Simone Tebet (MS) dizia querer ser “a próxima presidente do Brasil” enquanto o Paraná Pesquisa divulgava levantamento indicado que ela caiu para 0,4%, metade de fevereiro.

Cadê os votos?

O senador Alessandro Vieira (SE) resistiu à federação do seu Cidadania com o PSDB alegando ter mais votos que o tucano João Doria. Por enquanto, segundo o Paraná Pesquisas, Vieira tem só 0,1%. E olhe lá.

Liderança estadual

São Paulo de João Doria (PSDB) é o Estado que mais aplicou vacinas contra a covid: 99 milhões, segundo o Ministério da Saúde. É mais que o dobro do segundo colocado, Minas Gerais, com 40 milhões de doses.

Sem julgar mérito

O interesse por Jair Bolsonaro está à frente do interesse pelo petista Lula em todos os momentos dos últimos 12 meses, segundo o Google Trends, ferramenta que mede a “temperatura” de buscas na internet.

A quem interessa?

A empresa de pesquisa energética Rystad Energy prevê que o preço futuro do barril do petróleo Brent deve bater os US$ 240, se países ocidentais insistirem em esticar a corda, com sanções ao petróleo russo.

Questão de ótica

Apesar de ter anunciado que vai fechar os pontos comerciais na Rússia, a rede de fast-food McDonald’s diz vai continuar a remunerar todos os 62 mil funcionários que mantém no país de Vladimir Putin. Por enquanto.

Pensando bem…

…tem político mais preocupado com a guerra na Ucrânia do que com o próprio eleitor.

PODER SEM PUDOR

A urna transparente

Ulysses Guimarães era candidato do PMDB – partido de Miguel Arraes – na campanha presidencial de 1989. Numa reunião com lideranças do interior de Pernambuco, Arraes prega o voto em Lula. À saída do encontro, o assessor Francisco Simões pergunta ao ex-governador: “E o Dr. Ulysses?”. “Que é que tem?”, respondeu Arraes. “O senhor não vai votar nele?”. “Claro que vou votar no Ulysses!”. “Não entendi, dr. Arraes…”. “Você ainda não entende essas coisas. “Já pensou se na “minha” urna não aparece nenhum voto pro Ulysses?”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

