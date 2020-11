Após a vitória em cima do Atlético-GO, que garantiu a classificação colorada para as quartas de final da Copa do Brasil, o executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista coletiva e chamou atenção ao responder questionamentos sobre o elenco colorado, indo de desencontro com as declarações do próprio técnico Eduardo Coudet.

O executivo relembrou a campanha feita pelo colorado em 2019, para provar que o Inter pode dar andamento no trabalho e alncaçar um posto de sucesso, mesmo sem muito investimento. “Fomos finalistas da Copa do Brasil do ano passado. Penso que também não tínhamos um elenco muito vasto, não vou ficar aqui comparando, mas chegamos às quartas de final da Libertadores, perdemos para o campeão, chegamos na final da Copa do Brasil, e em sétimo no Brasileirão. Jogamos as três competições”, destacou.

“Quem trabalha no Inter tem de estar disposto a disputar as três no topo” (Rodrigo Caetano)

O técnico colorado, em diversas situações, chamou atenção ao fato de ter que trabalhar, ao seu ver, com um “elenco curto”, por conta de baixas médicas e, principalmente, pelo pouco poderio financeiro. O executivo de futebol, por sua vez, tratou de deixar claro o motivo das poucas opções dadas a Coudet: “Eu, jamais, vou ficar aqui reclamando do elenco que tenho. Estou satisfeito. Podíamos ter mais opções? Podíamos. Mas não é porque eu não quero, porque o presidente não quer, porque o Coudet não quer. É porque não podemos“.