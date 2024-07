Inter Após derrota no Brasileirão, equipe do Inter volta aos treinos com foco na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

A grande novidade no treinamento dessa segunda foi a presença de Enner Valencia. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a derrota de 2 a 1 para o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, a equipe do Inter voltou aos treinos. A semana colorada teve início na tarde dessa segunda-feira (8), no CT de Alvorada. O clube gaúcho agora se prepara para os dois confrontos decisivos que tem pela frente contra o Juventude, válidos pela Copa do Brasil. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio. Já o duelo de volta está marcado para o próximo sábado (13), às 16h, no Alfredo Jaconi.

A grande novidade no treinamento dessa segunda foi a presença de Enner Valencia. O atacante retornou ao clube após a disputa da Copa América e se junta ao elenco na preparação para a próxima partida.

Os jogadores que iniciaram o confronto contra o Vasco fizeram atividades físicas e regenerativas no CT. Enquanto o restante do elenco trabalhou com bola no gramado, dando início na preparação para o jogo contra o time de Caxias do Sul.

O treinador Eduardo Coudet e sua comissão técnica têm mais um dia de trabalho para realizar os ajustes no time que entrará em campo na busca pela vantagem, no jogo de ida, da terceira fase da Copa do Brasil.

Após a derrota para o Vasco no último final de semana, no retorno do Inter ao Beira-Rio, o time deixou o gramado sob vaias da torcida. Em coletiva, Eduardo Coudet lamentou o resultado e reconheceu o clima ruim no estádio.

“É decepcionante para todos voltar aqui e não conseguir ganhar. […] “É difícil blindar o vestiário das vaias. Sabemos que na quarta-feira o clima no começo do jogo não vai ser dos melhores”, afirmou o treinador.

Com o resultado, o Colorado continua na 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos conquistados em 13 partidas.

