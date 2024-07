Inter Após mais de dois meses, duelo contra o Vasco marca a volta do Inter ao Beira-Rio

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Neste domingo (7), o Colorado receberá o Vasco, às 18h, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: João Batista Andrade/S.C. Internacional)



Após mais de dois meses sem mandar seus jogos em casa por conta dos efeitos das enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul no mês de maio, o Inter vai retomar as disputas no Estádio Beira-Rio. Neste domingo (7), o Colorado receberá o Vasco, às 18h, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde dessa sexta-feira (5), o grupo comandado por Eduardo Coudet retornou aos treinos e deu início na preparação para o próximo compromisso. Devido às chuvas, a equipe teve que mudar os planos e treinar na quadra sintética do CT de Alvorada, já que os campos estavam com muita água.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o Fluminense realizaram atividades mais leves, com exercícios físicos na academia. O restante do elenco fez trabalhos com bola na quadra sintética, dando início na preparação para enfrentar o Vasco da Gama.

Na tarde deste sábado (6), o grupo realiza o último treinamento antes da partida contra o time carioca.

Neste domingo, o uniforme dos jogadores colorados carregará um patch comemorativo à volta do Inter para casa. Criada pelo artista Gonza Rodríguez, a peça é uma releitura do selo “O Gigante é pra já”, lançado pelo clube na década de 1960 com o objetivo de engajar a torcida nas obras de construção do Beira-Rio. Posteriormente, as camisas da partida com o Vasco serão leiloadas na plataforma Match Worn Shirt.

No último confronto pelo Brasileirão, disputado no Maracanã na noite de quinta-feira (4), o Inter havia empatado em 1 a 1 com o Fluminense. Com o resultado, o Colorado está na 10ª posição, com 19 pontos.

