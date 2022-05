Esporte Após perder Mbappé, Real Madrid prepara nova investida

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Após perder o craque francês Mbappé, o clube espanhol quer jogador uruguaio. Foto: Reprodução Após perder o craque francês Mbappé, o clube espanhol quer jogador uruguaio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Campeão da La Liga e na final da Uefa Champions League, o Real Madrid tem tudo para encerrar a temporada europeia em grande estilo, se consolidando ainda mais como o maior clube do mundo.

Contudo, nos bastidores, a diretoria do time merengue já se concentra nos reforços que podem chegar ao clube para julho, quando a janela de transferências irá novamente se abrir para o futebol.

E, após perder Mbappé, que renovou com o PSG, o clube da capital espanhola vem “caçando” novas opções para seu ataque, que na próxima janela, deve ter a chegada de, pelo menos, um grande nome.

Darwin Núñez

Deste modo, segundo o jornalista Ekrem Konur, o Real Madrid está considerando investir na contratação do uruguaio Darwin Núñez, destaque do Benfica nesta temporada.

No entanto, o negócio não será fácil, já que segundo a imprensa portuguesa, para vender o atacante, o Benfica pede 75 milhões de euros (R$ 390,2 milhões), preço considerado alto, tendo em vista que foi o mesmo valor pago pelo City para contratar Haaland.

Ainda sim, os Merengues estudam atender as exigências do Benfica para fechar com o atacante que, nesta temporada, marcou 34 gols em 41 partidas, além de ter distribuído quatro assistências.

Mbappé

Mbappé falou com a imprensa na manhã desta segunda-feira (23). O atacante francês, que recusou proposta do Real Madrid, permanecerá no Paris Saint-Germain até 2025.

“Claro que foi uma decisão muito difícil, mas eu quis me focar no meu futebol, porque é nisso que eu sou bom. Eu sabia que chegaria o momento de falar sobre isso e eu quis ter meu tempo para tomar a decisão correta. Não tenho nenhum problema com a pressão, porque eu convivo com isso desde os meus 14 anos”, afirmou.

Mbappé declarou, anteriormente, o interesse de jogar em Madri, e inclusive chegou a fechar um acordo com o clube merengue, segundo a imprensa espanhola. O jogador deu sua explicação sobre mudança de pensamento, que o levou a permanecer em Paris.

“No ano passado todo mundo sabia que eu queria partir… Eu disse. Hoje o contexto é diferente. Um contexto esportivo e pessoal. A França é o país onde eu quero viver, envelhecer… Tem isso. E também o projeto mudou. A minha história aqui não terminou. Ainda há bons capítulos que virão pela frente”, disse o atacante, que prosseguiu dando detalhes da decisão.

“Eu tomei a minha decisão na semana passada. Não avisei aos meus colegas. Mas depois de tomar a minha decisão eu quis ligar pro presidente Florentino Pérez. Eu tenho muito respeito por ele, e eles fizeram de tudo para me levar.”

