Inter Após vitória do Inter no Brasileirão, Coudet ressalta confiança na equipe: "Acredito nesse grupo"

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Após o confronto contra o Cuiabá, o técnico Eduardo Coudet afirmou: “Sei que vamos melhorar cada vez mais”. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite do último sábado (1°). Válida pela sétima rodada do torneio nacional, a partida foi disputada na Arena Pantanal, em Mato Grosso, e contou com gol de Hugo Mallo. Após o confronto, técnico Eduardo Coudet analisou a vitória e ressaltou sua confiança no trabalho da equipe.

“O objetivo de início eu acho que continua o mesmo. Sei que vamos melhorar cada vez mais. Não estamos, ainda, no ritmo que finalizamos, antes de parar, mas vai dar. Eu tenho certeza que vai dar, porque o grupo trabalha muito bem e, com os jogos, vai melhorando. A única maneira que temos de melhorar, quanto ao ritmo de jogo, é jogando, porque não temos a possibilidade de dar muito treino e fazer coletivo. Menos agora, jogando a cada dois dias. Então, o ritmo nós vamos conseguir jogando. Acredito nesse grupo, acredito muito no trabalho que fazemos, e vai dar”, disse Coudet.

Com o resultado, o Colorado soma 10 pontos no Brasileirão e ocupa a 8ª posição da tabela de classificação. O Inter ainda tem duas rodadas em atraso na competição.

Calendário

Pelo Campeonato Brasileiro, o time gaúcho volta a campo no próximo dia 13 (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, onde mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (Santa Catarina). Em seguida, no dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (Bahia), às 16h.

Antes disso, o Colorado tem dois jogos válidos pela Copa Sul-Americana. O primeiro será contra o Real Tomayapo-BOL, em 4 de junho (terça-feira), no IV Centenário (Bolívia), e o segundo será diante do Delfín-EQU, em 8 de junho (sábado), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

