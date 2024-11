Economia Aposentados podem viajar de avião pagando um valor simbólico de R$ 200,00

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A pasta de Portos e Aeroportos disse que mais 100 mil CPFs acessaram a plataforma lançada pelo governo para procurar passagens. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério de Portos e Aeroportos divulgou, na semana passada, um balanço do Voa Brasil, lançado em julho de 2024. Segundo a pasta, foram vendidas, dentro do programa, 16 mil passagens a aposentados em três meses. Nesta primeira fase, o objetivo do programa é ofertar, na plataforma criada pelo governo, passagens aéreas por até R$ 200 (o trecho) a aposentados do INSS que não viajaram de avião nos últimos 12 meses.

Quando lançou o Voa Brasil em parceria com companhias a aéreas, o governo anunciou que 23 milhões de pessoas poderiam ser atingidas pela iniciativa e que a previsão era a de vender 3 milhões de bilhetes em um ano. O programa Voa Brasil não utiliza verba pública, apenas reúne em uma plataforma assentos ociosos dos voos das empresas aéreas.

Em nota, a pasta de Portos e Aeroportos disse que mais 100 mil CPFs acessaram a plataforma lançada pelo governo para procurar passagens. E que o índice de compra, de 15%, supera o percentual verificado nos sites das companhias aéreas, que é de cerca de 3%.

Segundo o governo foram adquiridos bilhetes, pelo Voa Brasil, para todos os estados brasileiros. Os destinos mais procurados, no entanto, estão no Sudeste (44% das reservas) e Nordeste (40%).

O Ministério de Portos e Aeroportos informou que, no primeiro semestre de 2025, o governo deve ampliar o programa para também oferecer passagens a R$ 200 para universitários de baixa renda.

Veja os dez principais destinos no programa Voa Brasil e o respectivo número de passagens vendidas:

São Paulo – 4559

Rio de Janeiro – 1464

Fortaleza – 1290

Recife – 1177

Brasília – 1008

Salvador – 947

João Pessoa – 527

Natal – 489

Belo Horizonte – 480

Maceió – 426

Fonte: Ministério de Portos e Aeroportos

Principais regras

Para ter direito à compra, o aposentado do INSS não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses;

Não há limite de renda, ou seja, o aposentado que recebe o teto do INSS (R$ 7.786,02) também está contemplado;

Foi criado um site para facilitar a busca pelos bilhetes oferecidos a até R$ 200 pelo trecho. O aposentado precisa acessar com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já saberá se a pessoa viajou de avião ou não no último ano;

O site é voabrasil;

Quando encontrar uma passagem que deseja, o aposentado será redirecionado pelo portal para o site da própria companhia aérea, já na parte para finalizar a compra. Essa foi uma forma encontrada para dar mais segurança e evitar que essas pessoas sejam vítimas de golpes;

Cada aposentado do INSS terá direito a adquirir duas passagens (dois trechos). As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/aposentados-podem-viajar-de-aviao-pagando-um-valor-simbolico-de-r-20000/

Aposentados podem viajar de avião pagando um valor simbólico de R$ 200,00

2024-11-03