Rio Grande do Sul Aposta do Rio Grande do Sul fatura mais de R$ 270 mil na Lotofácil

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O prêmio principal da loteria teve outras quatro apostas ganhadoras: de Betim (MG), Lages (SC), Itápolis (SP) e Tupirama (TO) O prêmio principal da loteria teve outras quatro apostas ganhadoras: de Betim (MG), Lages (SC), Itápolis (SP) e Tupirama (TO). (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um apostador de Giruá, na Região das Missões, acertou as 15 dezenas do concurso 2.575 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (18), em São Paulo. Ele dividiu o prêmio principal com outras quatro apostas ganhadoras: de Betim (MG), Lages (SC), Itápolis (SP) e Tupirama (TO). Cada uma faturou R$ 273.774,57.

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 23 e 25. Trezentas apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 1.366,77 cada.

O próximo concurso da Lotofácil pode pagar R$ 1.500.000 nesta terça-feira (19).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul