Tecnologia Apple Music Sing: como soltar a voz na função karaokê

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além de baixar a voz original, exibe a letra animada e segue o ritmo da música, como em um karaokê. Foto: Divulgação/Apple Além de baixar a voz original, exibe a letra animada e segue o ritmo da música, como em um karaokê. (Foto: Divulgação/Apple) Foto: Divulgação/Apple

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem gosta de karaokê precisa conhecer o Apple Music Sing. O recurso do serviço de streaming da Apple permite remover ou reduzir o volume dos vocais de uma música para você cantar com a melodia.

O Apple Music Sing está disponível em diversas faixas do catálogo do Apple Music e pode ser encontrado na tela de letra da música. Com esse modo, é possível controlar o volume da voz na canção e isolar a parte instrumental. Além disso, exibe a letra animada e segue o ritmo da música, como em um karaokê.

O recurso está presente no aplicativo do Apple Music para iPhone, iPad ou Apple TV 4K e qualquer assinante do serviço pode utilizá-lo. A função de karaokê é encontrada somente a partir de iOS 16.2, iPadOS 16.2 e tvOS 16.2. Portanto, se quiser soltar a voz, é necessário manter o dispositivo atualizado.

Como usar

No aplicativo do Apple Music, reproduza qualquer música e toque no ícone com aspas para abrir a letra. Em seguida, localize um ícone de microfone. Toque para abrir a função Sing;

O aplicativo exibe uma barra de volume. Deslize para cima e para baixo para reduzir o volume dos vocais e cantar o seu karaokê. Ao zerar a barra, só é possível escutar apenas a parte instrumental. Durante a reprodução, a letra é sincronizada e destacada na tela. O passo a passo é similar para as versões do Apple Music no iPad e no Apple TV.

Compatíveis

A função não será liberada para os dispositivos que não possuem iOS 16.2, iPadOS 16.2 ou tvOS 16.2. Os aparelhos compatíveis são:

iPhone 8 ou posterior, com processador a partir do A11;

iPad Pro de qualquer geração;

iPad Air de 3° geração em diante;

iPad Mini de 5° geração ou posterior;

iPad de 5° geração ou posterior;

Apple TV 4K de 3ª geração.

iPhone 14 Pro

Os consumidores interessados nas versões mais potentes do iPhone 14 – os recém-lançados iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max – vão dar com os burros n’água se quiserem trocar de celular nas próximas semanas.

A nova leva simplesmente desapareceu das prateleiras das lojas oficiais da Apple tanto no mercado doméstico quanto internacional. A loja online estipula prazo mínimo de quatro semanas para a entrega de novas unidades, o que inviabiliza a compra a tempo do Natal.

O sumiço das prateleiras está relacionado com o aumento do número de casos de covid na região onde fica a maior fábrica de iPhone do mundo, na China.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia