Agro Arena Agrodigital é inaugurada no parque de exposições da Cotrijal

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Presidente da Cotrijal, Nei César Mânica contou aos presentes sobre a Arena Agrodigital que é grande novidade no parque de exposições este ano. (Foto: Ricardo Azevedo)

Foi inaugurada no início desta tarde (02), a grande novidade deste ano na Expodireto Cotrijal 2020, a Arena Agrodigital. O espaço é dedicado às tecnologias digitais que têm transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados. São 1,6 mil metros quadrados reunindo 22 grandes empresas e 15 startups do Agro mundial. Em formato de arena, o local terá também quatro miniauditórios com palestras simultâneas com grandes especialistas no assunto com lugares para 80 pessoas em cada uma delas.

“Queremos transformar esta arena em um laboratório de tecnologia e inovação dentro do nosso parque, oportunizando startup do Brasil todo para que eles possam nos ajudar a desenvolver projetos dentro do agronegócio”, declarou o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica.

O governador do estado, Eduardo Leite também participou da inauguração. “Nos tempos de constantes mudanças em que nós vivemos, o novo fica velho rapidinho, se nós não tivermos disposição de nos renovarmos todos os dias, nós teremos que nos superarmos. O Rio Grande do Sul já é referência em agrotech, referência em produção de máquinas de suplementos agrícolas com alta tecnologia, mas nós precisamos estar permanentemente sintonizados com a evolução tecnológica. Eu não tenho dúvida que está arena aqui vai estar conectada com a nova economia e que vai ajudar o Rio Grande do Sul a se tornar cada vez mais referência em agrotech”.

Veja a programação da Arena Agrodigital:

Terça-feira (03)

10h – Palestra: O Agro Brasileiro: Potencial e Desafios

Palestrante: Paulo Herrmann – presidente da John Deere Brasil

Quarta-feira (04)

14h – Palestra: O novo consumidor e suas exigências. Ameaças e oportunidades para a Pecuária 4.0

Palestrante: Paulo do Carmo Martins – economista e chefe-geral da Embrapa Gado de Leite

Quinta-feira (05)

10h – Palestra: A tecnologia espacial focada no agronegócio

Palestrante: Fábio Teixeira – CEO e fundador da Hypercubes

Sexta-feira (06)

14h – Painel de CIO’s

Participantes: Daniel Misturini (Cooperativa Santa Clara), Ricardo Nizoli (Stihl) e Vinicius Malmann (BsBios)

Moderador: Luiz Felipe Lopes – gerente de TI da Cotrijal

