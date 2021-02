Flávio Pereira Arthur Lira começa a desengavetar projetos

Por Flavio Pereira | 9 de fevereiro de 2021

Presidente da Câmara Arthur Lira recebeu ontem o deputado Eduardo Bolsonaro. (Foto: Divulgação)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) anunciou que esta semana envia à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) os textos das reformas administrativa. Ele conversou ontem com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Lira confirmou também que nesta terça-feira leva ao plenário o texto que prevê a autonomia do Banco Central. O projeto foi aprovado pelo Senado em novembro de 2020, e desde então estava parado na Câmara.

Segundo Eduardo Bolsonaro, a votação destes projetos é decisiva, porque “o Brasil necessita das reformas para destravar a economia e ter caixa para combater a pandemia”.

Os 41 anos da Confederação Nacional dos Municípios

O atual presidente, Glademir Aroldi, assinalou ontem os 41 anos da CNM, Confederação Nacional de Municípios. Para celebrar o aniversário da CNM, Aroldi conduziu ontem, 8 de fevereiro, uma cerimônia para a entrega de troféus a ex-presidentes da Confederação, que aconteceria presencialmente na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 2020, ano em que a CNM completou 40 anos de existência. Entretanto, a comemoração foi adiada para este ano por conta da pandemia. Dos 9 presidentes da história da CNM, cinco são gaúchos: Onildo Rafaelli Souza (falecido), Humberto Chittó, Gil Almeida, Paulo Ziulkoski e Glademir Aroldi (atual presidente).

Paulo Ziulkoski presidiu a CNM por 23 anos.

Dois deputados federais para o Senado

A disputa de uma vaga ao Senado Federal em 2022 já desperta o interesse de pelo menos dois deputados federais gaúchos: Bibo Nunes, do PSL cogita disputar a cadeira ao Senado.

Jeronimo Goergen, do PP, após cinco mandatos como deputado, quer disputar o Senado.

A vaga pertence ao senador Lasier Martins, que ainda não confirmou se vai disputar a reeleição.

Eduardo Leite para o Senado?

Caso se inviabilize a sua participação como candidato a presidente da República ou vice em alguma composição, o governador Eduardo Leite poderá disputar a cadeira ao Senado em 2022.

Resolução do CRM preserva autonomia dos médicos

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal publicou uma resolução com o objetivo de proteger os médicos que prescrevem medicamentos off label (fora da bula). Segundo a resolução, “ter transformado a Pandemia da COVID-19 em uma ferramenta política de agressão ao Governo Federal foi o que pior poderia ter acontecido na condução e enfrentamento da mesma em nosso país. Além do desgaste desnecessário em discussões intermináveis, a indicação ou contraindicação do uso de medicações em abordagem precoce do paciente em fase inicial de COVID-19, provoca dúvidas e insegurança na população, colocando em descrédito todos os médicos e não contribui em nada no combate à Pandemia. Para além da infértil discussão, o que está sendo ameaçada é a autonomia médica. Esta sim deve ser defendida por todos os médicos, seguindo o posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Esta Resolução resguarda a autonomia do médico para adotar a conduta clínica e indicar as opções terapêuticas baseadas em estudos científicos que entender ser a mais adequada para o seu paciente”.

