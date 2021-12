Porto Alegre Árvore de Natal da prefeitura de Porto Alegre tem luzes acesas a partir da noite desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Estrutura instalada no Centro Histórico tem 21 metros de altura. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Com 21 metros de altura e 125 mil pontos de luz, a Árvore de Natal da prefeitura de Porto Alegre será acesa às 19h desta sexta-feira (10), em uma solenidade com a presença de autoridades e trilha sonora da Banda Municipal. A estrutura fica em frente à sede do Executivo, a menos de 100 metros do Mercado Público (Centro Histórico).

O evento faz parte da programação temática “Natal dos Encantos”, promovida pelo Executivo em parceria com a iniciativa privada e inserida na série de iniciativas que dá início às comemorações dos 250 anos da capital gaúcha, em 2022.

A exemplo de outras ações culturais desse tipo, a entrada é gratuita e não exige reserva antecipada. E o gabinete da primeira-dama municipal, Valéria Leopoldino, oferece pontos para recebimento de itens destinados à Campanha do Brinquedo, que contempla crianças de comunidades em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Outras atrações

Além a grande árvore natalina, neste mês a prefeitura e parceiros montaram no Centro Histórico outros atrativos alusivos ao tema, e que já podem ser visitados. A programação completa prossegue até o dia 23 e pode ser conferida em detalhes no site oficial prefeitura.poa.br.

Dentre as principais iniciativas estão um Presépio em tamanho natural na escadaria Igreja das Dores (com entrada pela Rua da Praia nº 587 na área dos quarteis) e a Casa do Papai Noel, no Museu do Trabalho (Andradas nº 230, nas imediações da Usina do Gasômetro) – neste última, o “Bom Velhinho” está presente das 16h às 19h.

Também têm sido apresentados diversos espetáculos aos fins de semana em um palco montado na orla Guaíba, junto à Usina do Gasômetro. São performances de DJs, esquetes teatrais e números de dança.

(Marcello Campos)

