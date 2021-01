Geral As vendas do iPhone 12 Pro dispararam e a Apple reforça a sua produção

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

O iPhone 12 Pro chegou no Brasil em novembro por valores que chegavam a R$ 12.999. (Foto: Divulgação/Apple)

As vendas de iPhone 12 Pro podem ter disparado a ponto de fazer a Apple reforçar a produção do celular. Em contraposição ao sucesso do modelo Pro, o iPhone 12 Mini não tem tido muita demanda no mercado, o que pode ter levado a uma possível redução na fabricação do modelo mais simples para investir na versão mais parruda do smartphone.

Os números descritos em uma nota de investimento do Morgan Stanley apontam uma redução de aproximadamente 2 milhões de unidades produzidas do iPhone 12 Mini. Essa lacuna teria sido preenchida com a fabricação de mais modelos do iPhone 12 Pro para atender a demanda. Ao passo que a fabricante de eletrônicos Pegatron tem recebido pedidos cada vez mais reduzidos para o iPhone 12 Mini, a Foxconn acumula uma demanda maior para o iPhone 12 Pro. Ambas fazem parte da cadeia de produção da Apple. A problemática envolvendo o iPhone 12 Pro se deve à questão da entrega, visto que o tempo de espera para a distribuição do smartphone é a maior entre todos os modelos já produzidos. No entanto, analistas notaram nas últimas semanas uma redução neste tempo. Eles a associaram à produção ampliada do telefone, de modo a começar a fabricar o suficiente para atender ao número de pedidos acumulados. Parte das constatações são especulações, mas o que se sabe é que o iPhone 12 Mini não está fazendo tanto sucesso entre os consumidores, já que representa cerca de 5% das vendas. Os números foram divulgados em um relatório de uma consultoria de mercado que também apontou que os consumidores preferem pagar um pouco mais caro para ter o iPhone 12. Na ficha técnica do iPhone 12 Pro, um dos mais procurados, consta internet 5G e câmera tripla com sensores de 12 MP. Há ainda o sistema MagSafe para recarga sem fio e o Ceramic Shield usado na estrutura para garantir maior resistência a impactos. O iPhone 12 Pro chegou no Brasil no dia 20 de novembro por valores que partiram de R$ 9.999 e chegaram a R$ 12.999. Hoje ele já pode ser encontrado com desconto, por cerca de R$ R$ 8.780 na versão mais simples, com 128 GB.

