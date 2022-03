Rio Grande do Sul Às vésperas de completar dois anos de pandemia, Rio Grande do Sul acumula quase 38.500 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Casos conhecidos de contágio passam de 2,19 milhões. (Foto: EBC)

Publicado nesta segunda-feira (7), o mais recente boletim da Secretaria da Saúde acrescentou quatro mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que chegou a 38.498 desfechos fatais. Também adicionou 1.168 testes positivos, elevando para quase 2,19 milhões os casos conhecidos de contágio no Estado desde o começo da pandemia, que completará dois anos nesta quinta (10).

Os quatro óbitos do relatório indicam provável defasagem de dados, já que o número está bastante abaixo da média diária até a sexta-feira passada. Esse problema é causado pela já tradicional subnotificação aos fins de semana e feriados, quando não há expediente na maioria dos órgãos públicos e setores administrativos de hospitais, por exemplo.

Na nova lista oficial, todas as vítimas são idosas (dois homens e duas mulheres), sendo que uma faleceu no sábado e as demais no domingo. Confira o perfil resumido de cada uma delas, a seguir:

– Catuípe (mulher, 68 anos);

– Chiapetta (homem, 74 anos);

– Carazinho (homem, 78 anos);

– Sapiranga (mulher, 84 anos).

Somente uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 354 testes positivos desde o começo da pandemia, sem novos registros nos boletins dos últimos dias.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Estado, em mais de 2,12 milhões (97%) o paciente já se recuperou – vale lembrar que parte desse grupo populacional foi infectada mais de uma vez desde o começo da pandemia. Outros 25.117 indivíduos (1%) são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até pacientes graves em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 56,9% no início da noite (contra 55,8% e depois 58,6% nos dois balanços anteriores), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.752 pacientes para um total de 3.078 leitos da modalidade em 301 hospitais.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 121.340 (6% do total de testes positivos) desde março de 2020. Esses e outros aspectos estatísticos podem ser conferidos de forma detalhada na plataforma ti.saude.rs.gov.br.

A estatística sobre o andamento da campanha de vacinação, por sua vez, aponta que mais de 8,29 milhões de gaúchos com o esquema de imunização completo, seja pelos fármacos de duas etapas (Coronavac, Oxford e Pfizer) ou pela injeção única (Janssen). Esse contingente abrange 90,6% dos adultos e 62,9% dos adolescentes – ainda não há dados relativos à segunda dose para crianças de 5 a 11 anos, segmento que começou a receber primeira dose há cerca de 45 dias.

(Marcello Campos)

