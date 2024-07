Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa aprova projeto que permite a empresas repassarem 5% do ICMS para hospitais do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

O objetivo é ajudar hospitais públicos municipais, estaduais, filantrópicos e Santas Casas. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira (9), por unanimidade, o projeto de lei complementar 368/2023 (PLC 368/23), que cria o Programa Pró-Hospitais. O objetivo é ajudar hospitais públicos municipais, estaduais, filantrópicos e Santas Casas que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a ampliar o atendimento à população.

O projeto permite que empresas gaúchas possam repassar até 5% do ICMS para os hospitais que atendem o SUS. A proposta, de autoria dos deputados Dr. Thiago (União), Airton Artus (PDT) e Cláudio Tatsch (PL), foi aprovada por 47 votos.

Conforme o projeto, os recursos destinados pelas empresas podem ampliar serviços nos municípios diretamente e trarão sustentabilidade aos hospitais, ajudando a cobrir o déficit da tabela SUS. Também deve viabilizar a construção, ampliação e manutenção de hospitais, bem como a compra de insumos, equipamentos hospitalares e demais gastos de custeio.

O programa ainda vai passar por análises técnicas para que então as empresas estejam aptas a destinarem até 5% no saldo devedor do ICMS.

2024-07-09