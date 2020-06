Acontece Assembleia e Ministério Público sugerem mobilização para conscientizar sobre prevenção ao coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Visita institucional reuniu o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, o comandante militar do Sul, general Valério Stumpf Trindade, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP) e o general Julio Cesar Palú Baltieri. Foto: Joel Vargas/ALRS

Em visita institucional ao comandante militar do Sul, general Valério Stumpf Trindade, na tarde desta quarta-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), e o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, apresentaram a ideia de uma mobilização interinstitucional para conscientizar sobre prevenção à Covid-19 no Estado. A intenção é conscientizar a população sobre a necessidade de se redobrar os cuidados básicos de prevenção ao coronavírus, como usar máscaras, higienizar frequentemente as mãos e evitar aglomerações.

“Para preservar a vida e a saúde das pessoas e evitar maiores restrições e fechamento das atividades e setores, precisamos conscientizar a população. A ideia é instruir e ensinar. O cuidado individual proporciona o benefício coletivo. Assim, vamos preservar vidas e evitar maiores transtornos às atividades do setor produtivo, da indústria, do comércio e dos serviços”, avaliou o parlamentar.

Com 50 mil homens na região Sul, o Comando Militar do Sul tem “capilaridade para essa mobilização”, segundo o presidente da Assembleia. Na conversa com Polo e Dallazen, o general Stumpf recebeu a sugestão com entusiasmo e sinalizou que o Exército será parceiro da iniciativa, uma vez que já desenvolve ações semelhantes em outros locais. Também esteve na pauta a chegada do inverno, que se transforma em mais um complicador para o sistema de saúde em meio à pandemia.

A partir da sinalização positiva do Exército, Polo e Dallazen irão levar a ideia as demais Poderes e instituições, além da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), para ampliar a mobilização.

