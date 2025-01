Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa: dois suplentes assumiram em definitivo como deputados estaduais em 2024

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Parlamento gaúcho é composto de 55 assentos. (Foto: Marcelo Oliveira/Arquivo AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2024 (segundo ano da atual legislatura estadual), dois suplentes foram tomaram posse como deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Ambos receberam a oportunidade no segundo semestre. O número representa menos de 4% da atual composição do Parlamento gaúcho, que abrange 55 assentos.

A primeira substituição foi realizada em outubro, ao passo que a seguinte se deu em dezembro. “Mesmo com as mudanças, não houve alteração no número de cadeiras de cada partido na casa, nem no número de bancadas”, ressalta um balanço publicado no site oficial alrs.gov.br. Confira, a seguir, a “dança das cadeiras”, os nomes envolvidos e os respectivos motivos para as trocas.

Em 17 de outubro, o deputado Gaúcho da Geral (PSD) informou que assumiria o cargo de titular da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer (SEL). Com isso, o primeiro suplente da bancada, Dimas Costa, tomou posse.

Já no dia 18 de dezembro, Luiz Fernando Mainardi (PT) renunciou ao mandato por ter sido sido eleito para a prefeitura de Bagé. Em seu lugar, assumiu o primeiro suplente da federação Brasil da Esperança (PT e PCdoB), o petista Halley Lino.

Composição

– Adão Pretto Filho (PT).

– Adolfo Brito (PP), presidente da Casa.

– Adriana Lara (PL).

– Airton Artus (PDT).

– Airton Lima (Podemos).

– Aloísio Classmann (União Brasil).

– Bruna Rodrigues (PCdoB).

– Capitão Martim (Republicanos).

– Carlos Búrigo (MDB).

– Cláudio Tatsch (PL).

– Nadine Anflor (PSDB).

– Delegado Zucco (Republicanos).

– Eduardo Loureiro (PDT).

– Eliana Bayer (Republicanos).

– Elizandro Sabino (PRD).

– Elton Weber (PSB).

– Felipe Camozzato (Novo).

– Frederico Antunes (PP).

– Gerson Burmann (PDT).

– Guilherme Pasin (PP).

– Gustavo Victorino (Republicanos).

– Halley Lino (PT).

– Jeferson Fernandes (PT).

– Joel Wilhelm (PP).

– Kaká D’Ávila (PSDB).

– Kelly Moraes (PL).

– Laura Sito (PT).

– Leonel Radde (PT).

– Luciana Genro (Psol).

– Luciano Silveira (MDB).

– Luiz Marenco (PDT).

– Marcus Vinícius (PP).

– Matheus Gomes (Psol).

– Miguel Rossetto (PT).

– Neri, o Carteiro (PSDB).

– Paparico Bacchi (PL).

– Patrícia Alba (MDB).

– Pedro Pereira (PSDB).

– Pepe Vargas (PT)

– Professor Claudio Branchieri (Podemos).

– Professor Bonatto (PSDB).

– Professor Issur Koch (PP).

– Rafael Braga (MDB).

– Rodrigo Lorenzoni (PL).

– Sergio Peres (Republicanos).

– Silvana Covatti (PP).

– Sofia Cavedon (PT).

– Stela Farias (PT).

– Valdeci Oliveira (PT).

– Vilmar Zanchin (MDB).

– Zé Nunes (PT).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/assembleia-legislativa-dois-suplentes-assumiram-em-definitivo-como-deputados-estaduais-em-2024/

Assembleia Legislativa: dois suplentes assumiram em definitivo como deputados estaduais em 2024

2025-01-02