Brasil Assessor internacional de Bolsonaro, Filipe Martins é acusado por ex-aliados de operar robôs de fake news

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Nesta segunda-feira (1º), Filipe se justificou. (Foto: Reprodução/Instagram)

Assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins foi acusado no fim de semana de operar robôs nas redes sociais em meio a um bate-boca com dois ex-apoiadores do presidente: o apresentador do SBT, Danilo Gentili, e o YouTuber Nando Moura.

Nando Moura rompeu com o bolsonarismo em outubro do ano passado (“o presidente traiu todos os seus eleitores”, disse no vídeo em que declarava a ruptura). Já Gentili brigou com os Bolsonaro três meses antes ao criticar a postura parlamentar de Eduardo na Câmara dos Deputados.

No último sábado (30), após uma série de trocas de farpas no Twitter, Moura subiu o tom contra Martins em questões envolvendo a política externa brasileira, onde o assessor tem influência no governo. “Hoje somos um estado pária, todos os acordos que demoraram anos para serem costurados correm o risco de virar pó. Nossa moeda é a que mais se desvalorizou no mundo”. Gentili também ironizou a atuação de Martins no governo.

Minutos depois, Moura e Gentili conseguiram flagrar uma série de tuítes compartilhados por Martins que continham exatamente o mesmo texto atacando os dois. As mensagens foram apagadas logo depois, mas Moura e Gentili conseguiram fazer cópias das telas antes de serem deletadas.

As imagens foram exibidas para os internautas nas suas contas pessoais. “Um pequeno lapso”, ironizou Moura. “Dando RT em fake no Twitter”, provocou Gentili.

Nesta segunda-feira (1º), Filipe se justificou: “Alguns gênios fizeram uma série de acusações falsas contra mim e cometeram crimes contra minha honra, utilizando como pretexto um chiste feito com duas figuras públicas (através da função copia-e-cola, que qualquer um conhece). Agora terão que provar o que dizem judicialmente”, escreveu.

Filipe promete levar à Justiça esse tipo de acusação contra ele. “Não há mais espaço para tolerar ilegalidades”. A mensagem foi endossada pelo filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro: “Certas imputações falsas e caluniosas, vindas de figuras públicas, merecem a lei”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil