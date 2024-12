Mundo Atirador abre fogo em escola e mata duas pessoas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Crianças estão entre os mortos, segundo as autoridades. Foto: WISC/Reprodução Crianças estão entre os mortos, segundo as autoridades. (Foto: WISC/Reprodução) Foto: WISC/Reprodução

Um atirador abriu fogo nesta segunda-feira (16) dentro uma escola em Wisconsin, nos Estados Unidos, deixando dois mortos e diversos feridos, afirmou a polícia local. O suspeito, menor de idade, foi encontrado morto dentro do prédio. Crianças estão entre os mortos, segundo as autoridades. Seis pessoas foram transportadas de ambulância para um hospital local. A polícia chegou a dizer que havia quatro mortos na cena, além do atirador, mas voltou atrás no número divulgado.

Os tiros foram disparados dentro do colégio Abudant Life Christian School, que fica na cidade de Madison, no sul de Wisconsin. A escola é uma instituição cristã privada. O chefe da polícia de Madison, Shon Barnes, disse que não iria fornecer detalhes sobre as vítimas ou o nome do atirador, mas confirmou que este era aluno da escola.

“Nove pessoas no total ficaram feridas, incluindo os três falecidos”, afirmou a polícia no comunicado.

“Os policiais localizaram um menor de idade que eles acreditam ser o responsável”, disse o chefe de polícia Shon Barnes na entrevista coletiva.

A escola onde houve o incidente tem cerca de 390 estudantes, desde a educação infantil até o Ensino Médio, e os tiros foram disparados no momento em horário de aula.

“Essa continua sendo uma investigação ativa e em andamento”, disse a polícia de Madison em um comunicado. “Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis. Atualmente, precisamos que as pessoas evitem a área.”

O controle de armas e a segurança contra massacres em escolas se tornaram grandes questões nos EUA, onde o número de tiroteios em escolas aumentou nos últimos anos.

O Departamento de Polícia de Madison se recusou a fornecer detalhes sobre as pessoas mortas, alegando a necessidade de entrar em contato com as famílias das vítimas antes de divulgar detalhes.

“Não vou dar nenhuma informação sobre quem são as vítimas, sejam elas alunos, funcionários ou pais, porque precisamos ter certeza de que podemos notificar as pessoas”, disse Barnes.

Houve 322 tiroteios em escolas este ano nos EUA, de acordo com o site K-12 School Shooting Database. Esse é o segundo maior total da série histórica desse banco de dados, iniciados em 1966 — superado apenas pelo total do ano passado, de 349 incidentes desse tipo.

O presidente Joe Biden foi informado sobre o ocorrido. “O presidente foi informado sobre o tiroteio na escola em Madison, Wisconsin. Altos funcionários da Casa Branca estão em contato com colegas locais em Madison para fornecer suporte conforme necessário”, disse a vice-secretária de imprensa sênior Emilie Simons.

