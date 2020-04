Rio Grande do Sul Aumenta para 481 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Porto Alegre é a cidade com mais casos de Covid-19 no RS Foto: Divulgação Porto Alegre é a cidade com mais casos de Covid-19 no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 481, segundo balanço divulgado no fim da manhã desta segunda-feira (06) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em relação a domingo (05), foram confirmados 13 novas ocorrências no Estado. As cidades que concentram esses novos casos são: Porto Alegre (3), Caxias do Sul (2), Tabaí (4), Pelotas (2), Santana do Livramento (1) e São Lourenço do Sul (1).

A Capital gaúcha tem 256 casos de Covid-19. O número de óbitos no RS permanece em sete.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul