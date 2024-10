Porto Alegre Autorizado o início da revitalização da orla de Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Área foi severamente afetada pelas enchentes de maio. (Foto: Sergio Louruz/ Smamus/PMPA)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre e o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática deram a ordem de início, nessa quinta-feira (10) para as obras de revitalização da orla do bairro Ipanema, na Zona Sul. A área foi severamente afetada pelas enchentes de maio.

Estão previstos reforma completa do calçadão, reparos em equipamentos e melhorias na acessibilidade e infraestrutura, inclusive para torná-la mais resistente aos impactos de eventuais novas catástrofes climáticas como a que atingiu o Rio Grande do Sul há cinco meses.

Na lista estão a substituição de pedra por concreto na estrutura do calçamento, além de um reforço para que o talude (lateral de contenção) – também em concreto – fique 45 centímetros acima do calçadão.

“O reforço na estrutura física ao longo dos 2 quilômetros de orla servirá como quebra-ondas em momentos de cheia e também como banco para contemplação do espaço em dias de sol”, ressalta a SMMU. “Já o calçadão será alargado para oferecer maior acessibilidade e espaço para circulação de pessoas.”

Novas áreas verdes serão criadas ao longo da orla. No calçadão, elas servirão para reter a água da chuva e diminuir as temperaturas. Já na faixa de areia, serão preservados e reestruturados os espaços com mata ciliar existente para auxiliar no impacto das ondas. Na área antes da avenida Guaíba, o recanto de lazer e práticas esportivas será revitalizado, com a manutenção da academia ao ar livre, playground e chuveiros.

O canteiro central da avenida, oficialmente denominado “Largo do Tio Luizão”, será recuperado com a colocação de bancos e reforma do mobiliário já existente. Na área de lazer próxima aos arcos do calçadão, por sua vez, serão reformadas as mesas e churrasqueiras, além de refeito o muro e substituído o banheiro por instalação mais alta, longe do alcance da água.

As intervenções estão orçadas em R$ 10 milhões, com recursos oriundos do Termo de Conversão em Área Pública (TCAP) firmado com a empresa Multiplan em contrapartida a loteamento em trecho da avenida Diário de Notícias, no bairro Cristal, também na Zona Sul. Os trabalhos serão fiscalizados por técnicos da Smamus.

Plano de ação

Também nessa quinta-feira, a prefeitura da Capital divulgou relatório final do Plano de Ação Climática, documento que reúne 30 iniciativas de atenuação e adaptação para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fortalecer a resiliência. O principal objetivo é garantir que a cidade reduza níveis de poluição e se prepare para eventos extremos.

Inundações, tempestades, deslizamentos, ondas de calor, secas e doenças como a dengue foram apontados na análise de risco como as seis principais ameaças à capital. Esse quadro levou então ao desenvolvimento de 30 medidas concretas e com metas, em âmbito social, econômico, ambiental e territorial.

Isso incluiu a elaboração de sistemas de alerta para riscos, plano de contingência para ondas de calor, incentivo à transição energética no transporte, melhoria da reutilização de água, incentivo à arborização e educação ambiental, bem como a adequada coleta e separação de resíduos.

Ao menos 13 ações já estão em andamento. É o caso da contratação de serviços para monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico de Porto Alegre.

(Marcello Campos)

