Porto Alegre Autorizado o início imediato da reconstrução do Dique da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estrutura não foi suficiente para conter a enchente de maio na região. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), entregou nessa terça-feira (5) ao Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) de Porto Alegre um documento que autoriza o início imediado das obras de reconstrução do Dique da Fiergs. A estrutura está localizada no bairro Sarandi (Zona Norte).

Denominado Licença Prévia e de Instalação Unificadas (LPI), o documento foi emitido em caráter de urgência, já que a estrutura faz parte do sistema de proteção contra cheias na capital gaúcha. A elevação do nível do rio Gravataí, em maio deste ano, fez com que a água extravasasse com força pelo dique, contribuindo para agravar a enchente na região – milhares de pessoas foram diretamente afetadas.

O sinal-verde tem por foco inicial agilizar a recuperação das estruturas já existentes. Conforme a Fepam, os esforços serão voltados para a regularização ambiental de todo o sistema, que inclui os diques, muros de contenção, casas de bombas e outros componentes. O conjunto, que precisa ser reforçado, está em processo de revitalização pela administração municipal.

Com a palavra…

O ato de entrega contou com as presenças de Eduardo Leite e Sebastião Melo – ambos haviam se comprometido com a reestruturação do Dique da Fiergs. Também compareceu a titular da Sema, Marjoie Kauffmann, ao passo que a Fepam foi representada no ato por seu diretor-técnico, Gabriel Ritter, e demais integrantes do órgão estadual.

“A entrega de hoje reforça o nosso compromisso em agilizar, sempre de forma responsável, a concessão das licenças para projetos de resiliência climática e contenção de cheias no Rio Grande do Sul”, frisou o governador. “Não deixaremos que a burocracia atrase a reconstrução do Estado.”

Marjorie complementou: “O governo do Estado atuou pontualmente, viabilizando o licenciamento da maneira mais rápida e segura possível, além de garantir maior altura para o dique, com base em reavaliação técnica. Continuaremos atuando em conjunto com as prefeituras e o governo federal para aumentar a resiliência dos municípios gaúchos”.

Revista da Fepam

Está disponível no site fepam.rs.gov.br o volume 16 da “Fepam em Revista”, publicação técnico-científica com conteúdos desenvolvidos nos dois últimos anos. Conforme o presidente da Fundação, Renato Chagas, a edição tem relevância histórica, após o desastre climático de maio – um dos temas abordados.

“A documentação e divulgação dos estudos e ações ambientais colaboram para a atualização e o fortalecimento do setor, além de conscientizar a sociedade”, ressalta o dirigente. Dentre os destaques está a atuação do órgão estadual no enfrentamento às enchentes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/autorizado-o-inicio-imediato-da-reconstrucao-do-dique-da-fiergs-na-zona-norte-de-porto-alegre/

Autorizado o início imediato da reconstrução do Dique da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre

2024-11-05