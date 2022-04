Inter Avaí anuncia o desligamento de William Thomas, que substituirá Paulo Bracks no Inter

Por Andrei Severo * | 13 de abril de 2022

Inter anunciará William Thomas como novo executivo de futebol do clube, após a saída de Paulo Bracks no início de março Foto: Leandro Boeira / Avaí Foto: Leandro Boeira / Avaí

Após dia movimentado pelo lado colorado no último dia da janela de transferências, o Inter está próximo de anunciar seu novo executivo de futebol, cargo que não é ocupado desde a saída de Paulo Bracks, ainda no início de março.

Na manhã desta quarta-feira (13), o Avaí anunciou o desligamento do gaúcho William Thomas, que será anunciado como novo dirigente colorado. O profissional chega com o respaldo de Paulo Autuori, novo diretor técnico do clube, no qual trabalhou junto no Santos, no Athletico-PR e no Atlético Nacional.

Confira o comunicado oficial do clube catarinense:

“O Avaí Futebol Clube comunica que o Diretor de Esportes, William Thomas, pediu desligamento do clube. O profissional informou a decisão à direção na noite desta terça-feira (12) e se despediu do grupo de atletas e funcionários nesta quarta-feira (13).

O Avaí agradece ao William pelo empenho e dedicação, e deseja sucesso em seus novos projetos. A Diretoria Executiva assume as funções interinamente até que o clube contrate outro profissional com o perfil desejado e alinhado ao projeto esportivo do Avaí.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

