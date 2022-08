Inter Avaí x Inter: Momento, Escalações, Arbitragem e Transmissão

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O Inter enfrenta o Avaí na noite desta segunda-feira (22), às 20h, na Ressacada, pela 23° rodada do campeonato brasileiro da Série A.

Inter

O colorado ocupa atualmente a 6° colocação da competição com 36 pontos. Em caso de vitória, a equipe pode ficar junto ao G4 da competição, chegando aos mesmos 39 pontos do 4° colocado, Corinthians, mas ficando atrás da equipe paulista pelos critérios de desempate e podendo abrir 4 pontos de vantagem para o 7° colocado, Atlético MG. O time vem de uma goleada na última rodada, onde venceu o Fluminense pelo placar de 3 a 0 no estádio Beira-Rio, com grande atuação da equipe, e busca repetir o desempenho fora de casa em Florianópolis. O time deve ter o retorno do meio campista Edenilson, recuperado após edema ósseo no joelho. Kaíque Rocha também fica a disposição.

Provável escalação: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Johnny), De Pena e Alan Patrick (Mauricio); Wanderson e Alemão.

Pendurados: Keiller, Thauan Lara, Liziero, Kaique Rocha, Mercado, Gabriel , Alan Patrick, Johnny e Mauricio.

Ausentes: Rodrigo Moledo (departamento médico) e Mikael (trabalho físico).

Avaí

A equipe catarinense não sabe o que é vencer há 5 partidas, fazendo apenas 2 pontos neste returno do Brasileirão e se encontra no Z4 da competição, ocupando a 17° posição com 23 pontos. Em caso de triunfo, o Avaí pode deixar a zona de rebaixamento, devido aos resultados dos adversários diretos no domingo. O lateral Kevin deve começar a partida após retornar de lesão, e eduardo deve retornar ao meio-campo. Já o atacante, William Pottker, foi diagnosticado com uma lesão no adutor e deve ser desfalque.

Provável escalação: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Eduardo, Raniele e Bruno Silva; Muriqui, Bissoli e Guerrero.

Pendurados: Bissoli, Bressan, Galdezani, Jean Cléber, Lucas Ventura, Muriqui e Vladimir.

Ausentes: Pottker (departamento médico).

Arbitragem:

Árbitro: Edina Alves Batista (SP) Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) Quarto árbitro: Edson da Silva (SC) Analista de campo: Érica Gonçalves Krauss (RJ) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Assistente de VAR: Matheus Delgado Candançan (SP) Observador de VAR: Márcio Eustáquio Souza Santiago (MG) Transmissão: Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 20h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Paulo Cesar Carvalho, comentários de Roberto Pato Moure, reportagens de Bruno Oliveira e Carlos Lacerda, e plantão de Rogerio Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

