Rio Grande do Sul Avança a pavimentação da ERS-403 entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Reforço nas obras da ERS-403 está entre os investimentos anunciados pelo governo. (Foto: Divulgação Daer)

As obras no lote que começa em Cachoeira do Sul e segue em direção a Rio Pardo foram retomadas. O governo do Estado destinou R$ 2 milhões para a execução do asfalto em cinco quilômetros da rodovia. “Além de ser fundamental para o escoamento da produção, especialmente de soja, tabaco, arroz e milho, essa estrada pode ser utilizada pelos caminhões que vão de Cruz Alta ao porto do Rio Grande”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Sabemos da reivindicação da comunidade e, por isso, trabalhamos na gestão responsável dos recursos para podermos viabilizar o avanço dessa obra.”

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, a previsão é de que as atividades no segmento sejam finalizadas em aproximadamente 90 dias. “Também estamos trabalhando no asfaltamento do trecho oposto, de Rio Pardo em direção a Cachoeira do Sul, que conta com aporte de R$ 1,9 milhão provenientes da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide)”, acrescenta.

O reforço nas obras da ERS-403 está entre os investimentos anunciados pelo governador Eduardo Leite. No total, foram destinados R$ 60,65 milhões para obras e projetos na malha viária do Estado.

Expointer digital

Após um 2019 de grandes vendas, em que o Pavilhão da Agricultura Familiar registrou volume recorde de negócios, cerca de R$ 4,5 milhões, o ano de 2020 e a pandemia do novo coronavírus trouxeram um desafio para a Expointer Digital: dar espaço às agroindústrias familiares gaúchas, prejudicadas pelo cancelamento de feiras e exposições no Estado, mas garantindo a segurança e a saúde de todos.

O drive-thru da Agricultura Familiar na Expointer Digital 2020 conta com 55 empreendimentos, divididos em 52 estandes, que atendem os visitantes com produtos como salames, queijos, panificados, cachaças, sucos, vinhos, mel e artesanato produzidos em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

“Montamos uma estrutura capaz de garantir segurança ao visitante e boas vendas aos nossos agricultores familiares. Juntamente com uma nova Expointer, criamos novas oportunidades de negócios”, disse o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho.

O movimento nesse formato é diferente do grande trânsito de pessoas verificado habitualmente no pavilhão. Neste ano, carros circulam com motoristas e seus ocupantes observando os boxes em que os produtos da agroindústria familiar gaúcha estão exibidos. É possível parar e conseguir uma prova, antes de concluir a volta e então estacionar em frente aos boxes escolhidos para as compras.

O produtor Leonardo Machado, da Mel Machado, do município de Viadutos, tem ótimas recordações da sua primeira Expointer, a de 2019. Agora, viu no formato drive-thru uma boa chance de comercializar a sua produção. “Chegamos a vender, mas acho que vai melhorar bastante ainda. Trouxemos mais mercadoria do que no ano passado, mas se conseguirmos metade do faturamento de 2019 já vai estar bom”, projeta.

