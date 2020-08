Material apreendido com quatro criminosos na ocorrência envolvendo uma refém no Rio Comprido. (Foto: Reprodução/Twitter)

Material apreendido com quatro criminosos na ocorrência envolvendo uma refém no Rio Comprido.

Uma mulher que era feita refém desde o início da tarde desta quinta-feira (27) no Rio de Janeiro foi libertada por volta das 16h. A negociação foi conduzida pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais) e resultou na rendição de quatro criminosos, que foram presos. Também foram apreendidos dois fuzis e duas pistolas.

Apontado como um dos chefes da invasão ao complexo de favelas do São Carlos, onde desde quarta-feira (27) há uma guerra entre traficantes rivais, Léo Serrote, está entre os detidos. Ele estava com uma perna quebrada e foi levado de ambulância sob custódia para atendimento antes de ser encaminhado à 6ª DP, onde já estavam os outros presos.

Serrote seria ligado à facção Comando Vermelho e integrante do tráfico de drogas que no Morro do da Mineira. Era procurado por crimes de homicídio, tráfico de drogas, furto e roubo. Foi preso em novembro de 2012, mas foi libertado em dezembro de 2013.

Muitos criminosos fugiram das comunidades com a chegada das forças policiais. Dois deles teriam invadido a casa onde estava a mulher feita refém, que não foi ferida.

Confronto no Complexo de São Carlos

Duas pessoas morreram como resultado de confrontos iniciados na noite de quarta-feira (26) no Complexo de favelas de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o policiamento nos bairros de Catumbi, Estácio e Rio Comprido está reforçado devido a um “ intenso confronto entre criminosos rivais”.

“Na noite de quarta-feira (26), grupos criminosos entraram em confronto nesta área central da cidade do Rio. Três pessoas feridas deram entrada no HMSA (Hospital Municipal Souza Aguiar), onde uma delas faleceu”, informou a PM (Polícia Militar).

Acrescentou que os criminosos atacaram policiais do 5º Batalhão no cerco do Catumbi e do Batalhão de Choque na região das comunidades Mineira e São Carlos, onde os agentes reagiram.

Dois indivíduos foram levados feridos para o hospital Souza Aguiar e um policial ferido foi socorrido no Hospital Central da Polícia Militar. A polícia encontrou morto um dos suspeitos no Catumbi.

A polícia informou também que um criminoso em fuga entrou em um prédio na rua Aristides Lobo, no Rio Comprido, e manteve duas mulheres e uma criança como reféns, além de ferir um homem. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais fizeram a negociação e, pouco depois das 7h, o criminoso se entregou.

As equipes apreenderam cinco fuzis, três pistolas, munições, artefatos explosivos e rádios comunicadores. As ocorrências foram encaminhadas para 6ª DP, 19ª DP e Delegacia de Homicídios.

Mulher morre baleada ao proteger filho

A morte de uma mulher baleada na noite de quarta-feira (26) no Rio Comprido, Zona Norte do Rio de Janeiro, está sob investigação. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estaria indo com o filho para o trabalho e acabou no meio do tiroteio. Ela teria se curvado sobre o filho de 3 anos para protegê-lo e acabou por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.