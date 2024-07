Economia Barato para estrangeiros, Brasil recebe o maior número de turistas de outros países desde 2018 e receita bate recorde

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Nos cinco primeiros meses deste ano, desembarcaram em solo brasileiro 3,8 milhões de turistas estrangeiros. (Foto: Reprodução)

Nos cinco primeiros meses deste ano, desembarcaram em solo brasileiro 3,8 milhões de turistas estrangeiros, uma alta de 8,6%, em relação ao mesmo período do ano passado, sendo o maior contingente para o período desde 2018. Esses visitantes geraram US$ 3,2 bilhões em receitas, um recorde na série histórica da Embratur iniciada em 2013, aponta levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), a partir dos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na última semana, informações da Embratur e Iatur. A desvalorização do real frente ao dólar é uma das explicações desses resultados, diz Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo estudo.

“Embora o volume de receitas do setor de turismo tenha encolhido 0,2% na passagem de abril para maio, segundo a PMS, o ano tem sido bastante positivo para o setor, especialmente quando a gente olha a chegada de turistas estrangeiros no Brasil. Como o real está diante de um processo de desvalorização, a tendência é que o Brasil continue barato para o turista estrangeiro e ao final deste ano o setor, o país contabilize mais de sete milhões de visitantes estrangeiros em 2024”, afirma Bentes, informando que, em média, a cada viagem, o turista estrangeiro deixa no Brasil US$ 1.070.

O estudo da Confederação Nacional do Comércio, aponta que 60,3% dos turistas chegaram ao país pelo aeroporto. O levantamento destaca o avanço no número de turistas oriundos do Paraguai, que registrou uma alta de 36% nos cinco primeiros meses deste ano em relação a 2023, da França, que teve incremento de 25% e Portugal, de 23%.

O economista da CNC responsável pelo estudo, Fabio Bentes, explica que, embora o fluxo de turistas ainda não represente um recorde no número de visitantes, o fluxo de receitas foi o maior desde o início dos levantamentos realizados pela Embratur em 2013. Nos cinco primeiros meses deste ano, o volume de receitas internacionais com turistas (US$ 3,21 bilhões) cresceu 17,8% frente ao mesmo período do ano passado (US$ 2,72 bilhões).

