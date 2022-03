Esporte Barcelona vira sobre o Elche e chega a 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Em recuperação em La Liga, equipe segue tentando se garantir na próxima Champions. (Foto: Reprodução)

O Barça de Xavi Hernández segue sendo um time difícil de ser batido no Campeonato Espanhol. A equipe catalã conseguiu uma vitória de virada sobre o Elche neste domingo (6), por 2 a 1, fora de casa, e emplacou a 11ª partida invicta na competição. Fidel abriu o placar para os anfitriões, e Ferrán Torres e Depay garantiram o triunfo para o Barça.

Firme pelo G-4

A vitória faz com que o Barcelona chegue ao terceiro lugar de La Liga, ao menos provisoriamente. A equipe de Xavi agora tem 48 pontos, ultrapassando o Bétis, que ainda entrará em campo nesta rodada. O líder Real Madrid 63 pontos, deixando a briga pelo título praticamente inviável – mas a disputa por uma vaga na próxima Champions está firme para o Barça.

Tá encaixado

Depois de um começo de temporada ruim, o Barcelona parece ter se encaixado com a chegada de Xavi Hernández. O time conseguiu entrar na rota das vitórias a partir do fim do ano passado e, com a chegada dos reforços em janeiro, passou a ser difícil de ser batido. O triunfo deste domingo foi o sétimo nos últimos 11 jogos – nos quais o Barça não perdeu nenhuma vez. Em recuperação em La Liga, equipe segue tentando se garantir na próxima Champions.

Jogo animado

O confronto deste domingo proporcionou aos torcedores uma disputa bastante movimentada, com os dois times construindo boas jogadas. O primeiro tempo foi mais estudado, com o Elche conseguindo segurar o Barça e conseguindo um gol no fim, após falha de Pedri. A desvantagem no placar levou os catalães a buscarem o ataque com força na etapa final – o que abriu o jogo e deixou o resultado em aberto até o fim. O Barça conseguiu virar, mas o Elche por pouco não buscou um novo empate

