Bayern de Munique vacila e empata com o Bayer Leverkusen

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Com Lewandowski apagado, Sule abriu o placar para os bávaros. (Foto: Reprodução)

O Bayern de Munique vacilou em casa e empatou o confronto contra o Bayern Leverkusen por 1 a 1 pelo Campeonato Alemão. O zagueiro Sule abriu o placar para os bávaros, mas Muller, contra a própria meta, igualou o marcador para os visitantes.

Após um início mais intenso, o Bayern de Munique abriu o placar aos 17 minutos com Sule aproveitando um bate rebate na grande área depois de uma cobrança de escanteio e finalizando para o fundo das redes. Aos 35 minutos, o Bayer Leverkusen empatou o duelo ao cobrar uma falta na grande área e Muller desviar contra a própria meta.

Chances incríveis

Após o empate, os visitantes tiveram três chances de virar a partida. Aos 41 minutos, Richards recuou a bola errada para Ulreich, Adli driblou o goleiro, mas carimbou a trave. No ataque seguinte, o camisa 31 recebeu passe pelo lado direito da área livre de marcação, mas bateu ao lado do gol. No fim da primeira etapa, Diaby recebeu passe em profundidade, encontrou Aránguiz na área, mas o chileno bateu para grande intervenção de Ulreich.

Ficou no quase

Na segunda etapa, o Bayern buscou dominar as ações do jogo e ficou perto de vencer a partida. No primeiro minuto, Musiala recebeu passe na entrada da área e bateu rasteiro para grande defesa de Hradecky. Aos 16, Sabitzer recebeu passe dentro da área e livre de marcação, mas finalizou para outra defesa do goleiro.

