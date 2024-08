Porto Alegre Barreira contra resíduos do Arroio Dilúvio no Guaíba tem visitas guiadas para estudantes de Porto Alegre e Viamão

Em oito anos, estrutura reteve quase 1,3 mil toneladas de material. (Foto: Arquivo/O Sul)

A questão ambiental é decisiva no processo de recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes recordes de maio. Em Porto Alegre, a chamada “Ecobarreira” do Arroio do Dilúvio tem contribuído para capturar resíduos flutuantes na foz do Guaíba junto ao bairro Praia de Belas, muitos dos quais descartados irregularmente.

O local tem recebido estudantes de colégios públicos da capital gaúcha e da cidade vizinha de Viamão para visitas guiadas. No foco da iniciativa está a conscientização sobre a importância das ações preventivas e do gerenciamento desse tipo de material, inclusive como forma de evitar futuras inundações e garantir a qualidade dos cursos de água da cidade.

Na tarde desta terça-feira (6), é a vez de uma turma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Dolores Alcaraz Caldas, do bairro Restinga (Zona Sul de Porto Alegre) conhecer de perto esse trabalho. Já no dia 16, a atividade terá a participação de adolescentes do Centro da Juventude Restinga;

As visitas guiadas permitem à gurizada uma oportunidade de conhecer o funcionamento da Ecobarreira e entender a importância das cooperativas de reciclagem. “Trata-se de uma verdadeira aula prática sobre a gestão de resíduos e a preservação ambiental”, ressalta a divulgação.

Deflagrado em 2018, o programa oferece transporte gratuito aos participantes, a bordo de um ônibus onde são recepcionados pela equipe e recebem as primeiras orientações. Antes do bairro Praia de Belas o coletivo faz uma pausa no Centro de Educação Ambiental Marli Medeiros, no bairro Bom Jesus (Zona Leste), onde os estudantes observam a triagem de materiais recicláveis.

Em seis anos, mais de 1.461 estudantes e professores de 39 escolas públicas de Porto Alegre e Viamão participaram do programa. O presidente do Instituto Safeweb e idealizador da Ecobarreira, Luiz Carlos Zancanella Junior, destaca a relevância educacional do projeto:

“Queremos mostrar que o resíduo descartado de forma irregular não desaparece, pois percorre um longo caminho até o Oceano Atlântico, afetando diversos ecossistemas durante e depois do trajeto. Estamos comprometidos em continuar nosso trabalho de conscientização e proteção ambiental, garantindo um futuro mais sustentável para Porto Alegre”.

– Desde sua construção em 2016, a estrutura evitou que quase 1,3 mil toneladas de material, incluindo pneus, isopores, pedaços de madeira, móveis, roupas, garrafas pet e outros plásticos fossem despejados no Guaíba.

– Durante o período das enchentes de maio, quase 4 toneladas de lixo ficaram retidas na Ecobarreira, ressaltando a importância desse projeto para a melhoria da qualidade das águas e do ecossistema local.

– A iniciativa é realizada pelo Instituto Safeweb, em parceria do Centro de Educação Ambiental da Bom Jesus, e executada pela empresa Propósito, especializada na gestão de projetos sociais e culturais. O patrocínio é da Braskem.

