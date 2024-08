Porto Alegre Base Aérea de Canoas tem cancelamento de pousos e decolagens por causa de nevoeiro

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Unidade tem absorvido operações do Aeroporto de Porto Alegre desde as enchentes de maio. (Foto: Reprodução)

Ao menos seis voos comerciais foram cancelados nesse fim de semana na Base Aérea de Canoas, todos no sábado (18). O motivo foi a ocorrência de nevoeiro que comprometeu a visibilidade dos pousos e decolagens na infraestrutura, que desde o início de maio tem absorvido operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho, atingido pelas enchentes na Zona Norte de Porto Alegre.

O fenômeno começou nas primeiras horas do dia, afetando a chegada de voos de diferentes companhias áreas e que haviam partido de dois aeroportos – o de Garulhos, em São Paulo, e o de Viracopos, em Campinas. Aos pilotos, não restou alternativa senão dar “meia-volta” e retornar ao ponto de origem. Já no terminal de Viracopos, em Campinas, uma aeronave sequer chegou a decolar, abortando a missão.

No sentido inverso, também foram canceladas três viagens a partir da Base de Canoas. Todas tinham como destino as unidades de São Paulo e Campinas.

Situação no Salgado Filho

O Aeroporto Salgado Filho receberá novamente voos comerciais no dia 21 de outubro, com operações inicialmente restritas a viagens dentro do País (as internacionais serão retomadas somente em dezembro). Autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a venda de passagens foi retomada no dia 9 de agosto.

A volta será gradual, com 128 pousos e decolagens por dia, o equivalente a 896 voos semanais e mais de 3,8 mil voos por mês. De acordo com a concessionária Fraport Brasil, que administra o terminal da capital gaúcha, o serviço será realizado entre 8h e 22h, mediante distribuição entre as empresas aéreas pela Anaca.

Antes do fechamento temporário, em 3 de maio, a unidade da Zona Norte da cidade recebia voos de seis diferentes empresas no mercado interno nacional.

(Marcello Campos)

