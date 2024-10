Porto Alegre Base Aérea de Canoas tem voos cancelados por causa de problema na pista

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo a concessionária Fraport, situação foi resolvida no fim da noite. (Foto: Arquivo/FAB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Temporariamente responsável pelas pousos e decolagens do Aeroporto Salgado Filho desde as enchentes de maio, a Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana) teve o seu funcionamento afetado nesse sábado (12) por causa de danos na pista. Foram canceladas ao menos quatro partidas e quatro chegadas de voos comerciais , todos entre o Rio Grande do Sul e São Paulo.

O tipo de avaria não foi detalhado. Mas a empresa Fraport Brasil, concessionária do terminal na Zona Norte da Capital, atribuiu o contratempo à intensa movimentação no local. Informou, ainda, que o problema foi solucionado no fim da noite. A unidade vinculada à Aeronáutica foi liberada no final da noite.

Retomada neste mês

As obras de recuperação da infraestrutura do Salgado Filho prosseguem conforme o cronograma de reabertura parcial do terminal de Porto Alegre no dia 21 de outubro. Inicialmente, as operações serão realizadas em pista reduzida e com restrição para voos domésticos (dentro do País) que abrangem as cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP), Curitiba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

As empresas aéreas Azul, Gol e Latam já estão vendendo passagens para estas rotas, por meio de seus respectivos sites. Já as viagens internacionais devem ser reativadas em dezembro.

“A reabertura do terminal de Porto Alegre é de suma importância para acelerar a retomada econômica do Estado”, ressaltou diretor de infraestrutura e manutenção da subsidiária da empresa de origem alemã, Cassio Gonçalves, em manifestação de 3 de outubro no site portoalegre-airport.com.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/base-aerea-de-canoas-tem-voos-cancelados-por-causa-de-problema-na-pista/

Base Aérea de Canoas tem voos cancelados por causa de problema na pista

2024-10-12