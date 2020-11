Acontece Bate-papo sobre a história e o legado de Clovis Ilgenfritz da Silva para a Arquitetura e Urbanismo

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Nesta próxima quinta-feira (26) vai rolar um encontro on-line para falar sobre a história e legado de Clovis Ilgenfritz da Silva para a Arquitetura e Urbanismo. O evento está marcado para às 18h e será transmitido ao vivo, através do canal do YouTube da CAU/RS.

Clovis era gaúcho, natural de Ijuí, e foi um profissional que lutou pelo desenvolvimento da Arquitetura e do Urbanismo no país. Ele compreendeu, desde muito cedo, a necessidade da participação política para a verdadeira transformação social. Ao longo da vida, trabalhou incansavelmente por uma sociedade melhor e mais justa para todas e todos. O arquiteto morreu em Porto Alegre aos 80 anos, em 2019. Ele foi vítima de um quadro degenerativo de fibrose pulmonar.

Clovis é reconhecido como o criador da Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, conhecida como Lei da ATHIS (Lei nº 11.888), em vigor desde 2008, e pelas atividades profissionais de escritório, voltadas a instituições e cooperativas habitacionais. Além disso, foi o primeiro presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (SAERGS), presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), vereador de Porto Alegre por três vezes, presidente da Câmara de Vereadores, secretário municipal e estadual de Planejamento, deputado federal, conselheiro e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS).

No encontro virtual, participarão amigos e colegas de longa data: Haroldo Pinheiro, Newton Burmeister, Gilson Paranhos, Adalberto Heck, Cesar Dorfmann, Ângela Gordilho, Clara Ant, Cláudia Pires, Guilherme Barbosa, Flávio Tavares, Rafael Passos, Sandra Becker e o presidente do CAU/RS, filho de Clovis, Tiago Holzmann da Silva, com mediação do arquiteto e urbanista, Gerente de Planejamento e Diretor Institucional do Gabinete de ATHIS do CAU/RS, Paulo Henrique Soares.

