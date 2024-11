Inter Bernabei, do Inter, fala sobre seu sonho de defender a Seleção Argentina

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Jogador virou titular absoluto no Colorado após a chegada de Roger Machado

Entrevista ao diário argentino Olé, o lateral-esquerdo Bernabei, que ganhou visibilidade após virar titular absoluto sob o comando de Roger Machado, falou sobre seu sonho em defender a Seleção Argentina e garante ser uma meta para o futuro.

“É um time incrível, campeão mundial, campeão da Copa América. Acho muito difícil estar entre esses jogadores, mas ninguém fala que não dá para sonhar. Espero que um dia chegue a minha vez, é um sonho que tenho pendente e vou trabalhar o máximo possível e se tiver que acontecer, virá ” comentou Bernabei.

“Tagliafico e Acuña são jogadores muito importantes hoje na Argentina, no elenco e no grupo. Barco também. Eles estão lá por uma razão, são excelentes jogadores com características diferentes. Acho que o Acuña é um pouco mais ofensivo do que defensivo. Tagliafico é um pouco mais defensivo do que ofensivo. Barco é um grande jogador e é jovem. Acho que ele também estava lá por um motivo, porque merecia e porque merecia com o trabalho que estão fazendo.” disse ele, destacando os atuais convocados para a Seleção.

O lateral foi contratado no início da temporada, vindo de empréstimo do Celtic, time da Escócia. Bernabei jogou apenas uma partida sob o comando de Eduardo Coudet e só começou a ter chances após a chegada de Roger. Até então, o argentino tem 18 jogos e três gols.

“Quando cheguei joguei apenas uma partida e depois fui para o banco até a chegada do Roger, mas sou um jogador que quer trabalhar para melhorar e não estou muito interessado em entrar nisso porque cada treinador tem a sua posição. Há alguns que gostam que o jogador fale com eles e outros que não. Não sou de entrar nisso.”

“Me sinto muito bem aqui, minha família está feliz, as pessoas daqui nos fizeram sentir muito bem e todos aqui nos deram o melhor. Mas o empréstimo é até dezembro e a partir daí será visto. Não sei o que o futuro me reserva e ainda não sei o que vai acontecer. Espero que o clube consiga o que deseja e consiga algo de bom para eles e para mim. Disputar uma Copa, a Sul-Americana ou a Libertadores no ano que vem, é o objetivo” completou.

