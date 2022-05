Mundo Bilionário Elon Musk diz que recessão é uma coisa boa

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Está chovendo dinheiro de tolos por muito tempo. Algumas falências precisam acontecer", afirmou Musk. Foto: Reprodução "Está chovendo dinheiro de tolos por muito tempo. Algumas falências precisam acontecer", afirmou Musk. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Homem mais rico do mundo e que se tornou bilionário durante a pandemia da covid, Elon Musk agora anseia por uma grande recessão no mundo. O motivo? “Está chovendo dinheiro em tolos por muito tempo”, diz o magnata alçado a novo Midas do mercado financeiro e tecnológico.

Em uma postagem no Twitter que perguntava sobre em quem seus seguidores menos confiavam, se nos políticos ou nos bilionários, Musk respondeu um seguidor sobre a questão de uma possível recessão.

“Isso é realmente uma coisa boa. Está chovendo dinheiro de tolos por muito tempo. Algumas falências precisam acontecer”, afirmou Musk fazendo uma ode ao darwinismo financeiro, em que sobrevivem os mais fortes.

“Além disso”, continuou ele, “todo o discurso da covid, de ficar em casa, levaram as pessoas a pensar que você não precisa trabalhar duro”, completou.

Musk vem, desde meados dos anos 2000, recebendo uma porção de empréstimos públicos e doações de empresários que acreditam em seus projetos de carros elétricos com a Tesla – o que, vale lembrar, nem sempre foram vitoriosos como a fase mais recente de ascensão da montadora, em 2020. A fala, neste contexto, esconde a própria história do agora “rei do mundo”.

Em outro ponto da mesma postagem, um seguidor perguntou quanto tempo Elon acredita que a recessão vai durar e o empresário foi taxativo: de 12 a 18 meses.

“Baseado em experiências recentes, de 12 a 18 meses. Companhias que estão com fluxo de caixa negativo (ou seja, destruindo valor) precisam morrer para que parem de consumir recursos”, arrematou.

Mais polêmica

Musk adora polêmicas, a outra é sobre os italianos exterminados da Terra. Ele tem afirmando que a Itália “não teria mais um povo” se a atual taxa de natalidade do país for mantida.

O bilionário falou sobre a possibilidade de “extinção” dos italianos na semana passada, em uma troca de mensagens com seus seguidores no Twitter, após uma publicação própria, em que lançou o debate sobre a questão demográfica.

“A Itália não terá um povo se essas tendências continuarem”, respondeu Musk a um usuário aparentemente italiano, que compartilhou um gráfico que apontava uma queda no número de nascimentos no país nas últimas décadas.

De acordo com o instituto Istat, citado pela agência americana Bloomberg, a Itália registrou a menor taxa de natalidade de sua história no ano passado, com pouco mais de um nascimento por mulher.

A troca de mensagens com os seguidores sobre temas populacionais começou a partir de uma outra publicação de Musk, em que ele reproduziu um trecho de uma matéria do jornal Wall Street Journal, que apontava que a taxa de natalidade nos EUA estaria abaixo do “nível sustentável” da população há cerca de 50 anos – de acordo com a matéria, o padrão sustentável seria de 2,1 filhos por mulher.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo