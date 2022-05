Mundo Investidores da Tesla mostram frustração com a compra do Twitter

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os acionistas da fabricante de automóveis elétricos estão com medo da mudança de foco do bilionário. Foto: Divulgação Os acionistas da fabricante de automóveis elétricos estão com medo da mudança de foco do bilionário. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os acionistas da Tesla estão cada vez mais vocais sobre suas frustrações com a oferta de US$ 44 bilhões de Elon Musk para tornar o Twitter privado.

As ações da montadora perderam um quarto de seu valor desde o início de abril, quando Musk divulgou sua participação na plataforma de mídia social, superando a queda de 7% no Nasdaq desde então.

Os acionistas estão preocupados que Musk possa perder o foco na fabricante de veículos elétricos. “Gostaria que ele se afastasse”, disse o sócio-gerente da Future Fund LLC, Gary Black, que possui cerca de US$ 50 milhões em Tesla. Black tem pressionado a Tesla a recomprar suas próprias ações.

Na semana passada, Musk descartou seus planos de financiar parcialmente a compra do Twitter com um empréstimo de margem vinculado à sua participação na Tesla, de acordo com um documento na Securities and Exchange Committee (SEC, a “CVM” dos EUA), e se comprometeu a adicionar capital próprio para financiar o negócio.

Vendas

O mercado de veículos elétricos é relativamente novo em todo o mundo. Mas a Tesla é referência quando o assunto é esse segmento de veículos. Desde o início de suas operações, chama a atenção pela potência e tecnologia em seus carros.

Pela primeira vez no mercado norte-americano a venda de veículos elétricos, superou a marca de 5% das vendas totais no período, sendo os da Tesla responsáveis por 68% da fatia de veículos elétricos do país.

Apesar do número expressivo, esse pode ser segundo ano consecutivo que a fatia de mercado representada pela Tesla sofrem uma queda. Em 2020 a fabricante comandada por Elon Musk era responsável por 75% do mercado de elétricos dos Estados Unidos, e no ano passado essa fatia caiu para 70%.

A queda na representatividade da Tesla no mercado elétrico é esperado, já que as fabricantes “tradicionais” cada vez mais destinam seus esforços para a mobilidade elétrica, aumentando a oferta e a concorrência para a Tesla.

O estudo ainda aponta que a oferta de modelos quase dobrou, se no primeiro quarto de 2021 os consumidores dos Estados Unidos compraram 18 modelos completamente elétricos, hoje o número aumentou para 32, e até o final do ano, devem ser ofertados 50 carros completamente elétricos no país.

Marcas como Volkswagen , GM e Ford já declararam publicamente que desejam superar a Tesla até 2025, e essa ofensiva contra a Tesla acontece por conta dos valores que a empresa movimenta e números de vendas de elétricos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo