Flávio Pereira Bolsonaro traz Onyx Lorenzoni de volta ao Palácio, para assumir a secretaria-geral

Por Flavio Pereira | 1 de fevereiro de 2021

Jair Bolsonaro revela que Onyx Lorenzoni volta a despachar no Palácio do Planalto, como secretário-geral. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro deverá trazer de volta para o Palácio do Planalto, o gaúcho ministro Onyx Lorenzoni (DEM), atual ministro da Cidadania. Onyx virá para a Secretaria-geral da presidência, no quarto andar, mesmo pavimento onde o presidente Jair Bolsonaro despacha.

Ele já foi o primeiro nome a ser nomeado ministro a ser por Bolsonaro para fazer a transição, e depois ocupou a Chefia da Casa Civil.

Onyx Lorenzoni participou das primeiras articulações da candidatura de Jair Bolsonaro na Câmara, quando apenas ele e Eduardo Bolsonaro acreditavam no projeto de conquista da presidência da República.

Pela fidelidade, e por esse ecletismo, o presidente Jair Bolsonaro tem em Onyx Lorenzoni, um aliado de primeira hora, “um coringa” como definiu: “O Onyx? Volta, eu conheço ele há muito tempo, me ajudou muito. Acredito no trabalho dele. Eu chamo o Onyx de curinga, e ele está pronto para ir para qualquer ministério”.

Foco é a eleição de Arthur Lira

No momento, Onyx Lorenzoni deixou o ministério da Cidadania desde sexta-feira, e retornou ao seu mandato na Câmara dos Deputados, para reforçar o bloco de apoio à eleição do deputado Arthur Lira para a presidência da Casa. A eleição acontece nesta segunda-feira.

O adversário principal é o deputado Baleia Rossi (MDB), apoiado pelo chamado “grupo Anti-Bolsonaro” que reúne partidos de oposição como o PT, PDT, PCdoB e Rede, e tem como principais articuladores, o deputado Rodrigo Maia, atual presidente da casa, e o ex-deputado José Dirceu.

Sem reforma ministerial

O presidente Jair Bolsonaro indicou no final de semana que não está prevista a recriação dos ministérios da Pesca, da Cultura e do Esporte, embora ele tenha cogitado essa possibilidade há poucos dias.

Há apenas uma vaga, explicou Bolsonaro: “Só tem uma vaga aberta, você sabe qual é. É a Secretaria-Geral, está lá o Pedro {César Nunes}, que está como interino. Então o que pode acontecer é alguém de um ministério vir para a vaga do Pedro, abrir uma vaga para o lado de lá; ou o Pedro ser efetivado. Nada mais, nada mais além disso. Quem está jogando que vai ter reforma está dando palpite.”

Governo pode sair fortalecido no Congresso

A perspectiva de vitória do deputado Arthur Lira no comando da Câmara, e do senador Rodrigo Pacheco (DEM-M) na presidência do Senado Federal devem fortalecer politicamente o presidente Jair Bolsonaro, e destravar o andamento de diversos projetos no Congresso.

Quem vai para o Ministério da Cidadania

As especulações em Brasília colocam dois nomes como os mais cotados para o Ministério da Cidadania.

O senador Davi Alcolumbre, atual presidente no Senado, ou o deputado federal e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Pereira é o mais cotado. Neste caso, o senador Davi Alcolumbre assumiria a condição de líder do Governo, passando a ser o novo articulador político do Planalto no Congresso.

