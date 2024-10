Política Brasil assume a presidência do Brics em 2025

O Brics realiza nesta semana uma reunião na Rússia

Seis anos após ter assumido pela última vez a presidência do Brics, o Brasil retomará o comando do grupo a partir de 1º de janeiro do ano que vem e tentará pautar a discussão sobre temas como a reforma da “governança global” e o desenvolvimento sustentável, também discutidos ao longo deste ano quando o País esteve na presidência do G20.

Formado por dez países, entre eles Brasil, Rússia, China, África do Sul, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, o Brics realizará nesta semana a primeira reunião ampliada do bloco. O encontro acontecerá em Kazan, na Rússia.

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rússia foi cancelada após um acidente doméstico. O petista participará da Cúpula do Brics por videoconferência.

Na reunião, conforme o Ministério das Relações Exteriores, os chefes de Estado deverão discutir temas como a entrada de países parceiros no grupo, a crise no Oriente Médio e a cooperação política e financeira entre os membros.

A partir do ano que vem, sob o lema “Fortalecendo a Cooperação do Sul Global Para Uma Governança Mais Inclusiva e Sustentável”, a presidência brasileira do grupo deverá pautar discussões sobre reforma das instituições de governança global, promoção do multilateralismo, combate à fome e à pobreza, redução da desigualdade e promoção do desenvolvimento sustentável.

Pelas regras de rotatividade, o Brasil deveria ter assumido a presidência do Brics neste ano. No entanto, como também assumiu a presidência do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo, o País adiou em um ano o comando do Brics, e a Rússia o chefiou em 2024.

